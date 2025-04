Nintendo avait tenté de rassurer au moment de présenter sa Switch 2 en évoquant une capacité de stockage bien plus élevée que celle de la première machine. C'était un point de crispation pour les joueurs, et malheureusement, cela devrait continuer...

Stockage : il faudra jongler avec les jeux

On le sait désormais, la Switch2 embarquera nativement 256 Go d'espace de stockage. Situation qui contraste avec la première Switch limitée à 32 Go pour la version standard et 64 Go pour la version OLED... Pour autant, les joueurs devraient continuer à rencontrer des difficultés à stocker leur ludothèque sur la machine.

Car la Switch 2 évoque également du contenu haute définition, avec des jeux 4K optimisés sous Unreal Engine 5 qui risquent de rapidement déborder... On découvre ainsi déjà le poids de quelques titres prévus sur la machine :

Split Fiction : 71 Go

GTA V: Premium Edition : 62,5 Go

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition : 56,8 Go

Dragon’s Dogma 2 : 54,4 Go

Mortal Kombat 1 : 52,3 Go

Resident Evil 4 Remake : 49,1 Go

Street Fighter 6 : 48,8 Go

EA Sports FC 25 : 41,2 Go

Sans être très doué en mathématiques, cela implique que les joueurs pourront installer 4 à 5 titres premium au mieux sur la machine avant de faire de la place, ou d'envisager acheter une microSD Express plus imposante... Mais il faudra alors composer avec des prix élevés en privilégiant les modèles les plus rapides.

Le prix reste un sujet délicat

En marge du poids des jeux, on en apprend également davantage sur les tarifs de l'eShop de la Switch 2. Et n'y allons pas par quatre chemins, c'est la douche froide concernant les mises à niveau payantes.

On savait que certains titres profiteraient de mises à niveau gratuites, qui ne devraient booster que les temps de chargement. D'autres jeux profiteront de mises à jour d'optimisation et de graphismes avec des prix qui ont clairement de quoi refroidir :

Welcome Tour : 9,99 €

Mise à niveau Breath of the Wild : 9,99 €

Mise à niveau Tears of the Kingdom : 9,99 €

Mise à niveau Kirby et le monde oublié : 19,99 €

Mise à niveau Mario Party Jamboree : 19,99 €

Mise à niveau Story of Seasons: Grand Bazaar : 10,00 €

Mise à niveau Rune Factory: Guardians of Azuma : 10,00 €

Fast Fusion : 14,99 €

Sonic X Shadow Generations : 49,99 €

Split Fiction : 49,99 €

Street Fighter 6 : 39,99 €

RAIDOU Remastered : 49,99 €

Jusqu'à 19€ la mise à jour ,pas de quoi encourager les joueurs à basculer vers la version Switch 2 en somme...