Tic, tac... Le 5 juin approche à grands pas, et avec lui, la sortie mondiale tant espérée de la Nintendo Switch 2. Si Nintendo garde encore jalousement secrets pas mal de détails techniques sur sa nouvelle protégée, une info vient de faire l'effet d'une petite bombe dans le monde du gaming : son coût de fabrication. Et franchement, quand on met ça en face du prix en boutique, il y a de quoi se poser quelques questions...

Le coût de fabrication de la Switch 2 décortiqué

Alors, combien ça coûte réellement à Nintendo de sortir une Switch 2 de ses usines ? D'après les indiscrétions du Financial Times, qui aurait mis la main sur des données douanières du Vietnam (là où les consoles prennent vie), on parlerait de 338 dollars l'unité pour le coût de fabrication. Converti chez nous, ça donne quelque chose comme 304 euros. C'est, dit-on, le prix des composants et de l'assemblage direct. Nintendo n'a rien confirmé, évidemment, mais ce chiffre fait déjà chauffer les claviers.

Une marge brute qui interroge en Europe

Bon, 304 euros à la fabrication, 469,99 euros dans nos rayons en France pour le modèle standard... Faites le calcul : ça laisse une marge brute pour Nintendo d'environ 165 euros par console vendue en Europe, du moins avant qu'elle ne quitte l'entrepôt. Ça peut sembler énorme, surtout quand on entend dire que Sony ou Microsoft jouaient plus serré avec leurs PS5 et Xbox Series, parfois avec moins de 50 euros de marge brute sur le matériel. Nintendo nous a même un peu mis la pression en laissant entendre que le prix de la Switch 2 pourrait grimper après le lancement – une petite incitation à précommander, vous voyez le tableau ? Mais attention, soyons justes : ces 165 euros, ce n'est pas du bénéfice net qui tombe direct dans la poche de Nintendo. Il faut enlever un tas de frais annexes: les taxes de douane, les autres taxes à la pelle, l'emballage, le transport, la distribution, sans oublier les énormes budgets pour la publicité... Au final, combien reste-t-il vraiment à Nintendo en bout de course? Certainement pas de quoi en faire un drame et encore moins un scandale.

Ce qui peut malgré tout faire polémique, ce sont les différences de traitement à travers les pays du monde...

Des prix et des marges variables selon les continents

Et comme si ce n'était pas assez compliqué, le prix de la Nintendo Switch 2 va faire le grand écart d'un continent à l'autre, et la marge de Nintendo avec. Aux États-Unis, par exemple, la console s'affichera à 449,99 dollars (autour de 400 euros), en incluant une nouvelle taxe douanière qui ne fait plaisir à personne là-bas. Mais alors, accrochez-vous : au Japon, le pays natal de Nintendo, la console sera vendue une bouchée de pain, ou presque ! On parle de 49 980 yens, soit à peine 304 euros, histoire de ménager les portefeuilles en pleine crise financière. Autant dire que sur son propre terrain, Nintendo ne gagnerait quasiment rien sur le matériel. L'Europe, avec 469,99€, semble donc être une terre promise pour une marge plus... confortable pour la nouvelle Nintendo Switch 2, sans pour autant se vouloir excessive. Rappelons que d'autres marques bien connues affichent des marges bien plus élevées avec un cycle de renouvellement annuel (coucou Apple et autres géants sous Android).

Reste en suspens les éventuels "ajustements tarifaires" dont parlait Nintendo, prévus pour la sortie de la machine, les instabilités géopolitiques actuelles pourraient faire un peu plus grimper la note finale, et là encore, l'ampleur dépendra des zones géographiques...