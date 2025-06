L'annonce surprise du téléphone Trump (T1 Phone) avait une promesse forte d'un appareil entièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. Un argument de vente majeur, fièrement affiché sur le site de Trump Mobile.

En quelques jours, le discours a toutefois évolué. La bannière « Made in the USA » a été effacée, laissant place à une communication bien plus évasive qui interroge sur la nature réelle du produit.

Du rêve américain au flou marketing

Là où une fabrication locale était martelée, le site web promeut désormais une approche bien différente. Le slogan principal est devenu « Premium Performance. Proudly American. » (Performance premium. Fièrement américain.).

Le T1 Phone est maintenant décrit comme étant « conçu avec des valeurs américaines à l'esprit » et il y aurait des « mains américaines derrière chaque appareil ».

Des formules vagues repérées par The Verge qui évitent soigneusement de confirmer une production sur le sol américain. Si le design « American-Proud » est mis en avant, cela ne garantit rien sur sa fabrication.

Des déclarations qui sèment le doute

Le tableau est pour le moins confus. Interrogé sur ce changement de communication, un porte-parole de Trump Mobile a pourtant affirmé à Ars Technica que : « Les téléphones T1 sont fièrement fabriqués en Amérique. Toute spéculation contraire est tout simplement inexacte. »

Une déclaration qui entre en collision directe avec des propos d'Eric Trump pour la Trump Organization . Ce dernier avait indiqué dans une interview que la fabrication de téléphones aux États-Unis représentait un objectif final. « À terme, tous les téléphones pourront être fabriqués aux États-Unis d'Amérique. »

Un téléphone aux origines troubles

Au-delà des mots, le produit lui-même soulève des questions. Plusieurs experts de la chaîne d'approvisionnement pointent du doigt une ressemblance troublante avec un autre modèle REVVL 7 Pro 5G. Vendu deux fois moins cher par T-Mobile, il est fabriqué par l'entreprise chinoise Wingtech.

Le doute grandit en constatant que les caractéristiques techniques du téléphone Trump ont elles-mêmes changé sur le site, notamment la taille de l'écran. Initialement prévu pour août, puis septembre, le lancement du T1 Phone est en outre repoussé à une date indéterminée, soit plus tard cette année.