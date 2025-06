La galaxie Trump s'étend encore. La Trump Organization lance un service de téléphonie mobile et un smartphone griffé à son nom.

Cette nouvelle aventure commerciale, pilotée par les enfants du président américain, repose sur un accord de licence avec une société tierce, T1 Mobile. Une stratégie qui permet de capitaliser sur un nom mondialement connu.

Un forfait et un smartphone très politiques

L'offre repose sur un forfait unique baptisé « The 47 Plan ». Le prix est de 47,45 $ par mois. Il fait référence à Donald Trump en tant 45e, puis actuel 47e président des États-Unis. Pour ce tarif, les abonnés auront droit à l'illimité (appels, SMS, data), une assistance routière et même un service de télésanté.

Le produit d'appel est le smartphone T1 Phone. Un appareil Android à 499 $ avec coque dorée et ornée d'un drapeau américain. L'imagerie est explicite. Des captures d'écran affichent le slogan de campagne « Make America Great Again » pour les partisans de Donald Trump.

Des caractéristiques techniques... étranges

Sur le papier, la fiche technique du T1 mentionne un écran Amoled de 6,8 pouces et 120 Hz, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et une batterie de 5 000 mAh.

Le site web promotionnel comporte d'étonnantes erreurs, comme une « caméra longue durée de 5000 mAh », tandis que le processeur n'est mentionné nulle part. L'appareil photo principal de 50 mégapixels est associé à un capteur de profondeur et macro de 2 mégapixels.

La promesse est un appareil « conçu et réalisé aux États-Unis ». Une affirmation audacieuse et surtout une sorte de pied de nez qui semble directement adressé à Apple.

Un modèle économique qui fait grincer des dents

Trump Mobile est un opérateur mobile virtuel s'appuyant sur Verizon, AT&T et T-Mobile. Les conditions d'utilisation révèlent plus précisément que le service est « powered by Liberty Mobile », un autre opérateur mobile virtuel qui utilise l'infrastructure de T-Mobile.

Le site précise que « Trump Mobile, ses produits et services ne sont pas conçus, développés, fabriqués, distribués ou vendus par The Trump Organization ou l'un de leurs affiliés ou dirigeants respectifs ».

Quoi qu'il en soit, l'annonce soulève une nouvelle fois des critiques sur des potentiels conflits d'intérêts, permettant au clan présidentiel américain d'engranger des revenus via le nom Trump.