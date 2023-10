En 2017 et après avoir fait de la résistance, le site T411 disparaissait de la scène warez francophone à la suite d'une opération de police menée en France et en Suède. Plusieurs arrestations avaient eu lieu et des serveurs hébergés par une société suédoise avaient été saisis.

T411 était un tracker BitTorrent semi-privé et l'un des rares annuaires de liens torrent francophones encore en place. Il était visé par une plainte de la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique), de la Scpp (Société civile des producteurs phonographiques) et de membres de l'Alpa (Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle).

Via la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes, une enquête pour contrefaçon, association de malfaiteurs et blanchiment d'argent avait été ouverte.

Près d'un demi-milliard d'euros de dommages-intérêts

Franceinfo (France 3 Bretagne) rapporte que le Tribunal correctionnel de Rennes vient de condamner le créateur et l'administrateur de T411 à 150 000 € d'amende et 489 millions de dommages et intérêts. Le montant des dommages et intérêts est particulièrement spectaculaire et inédit dans ce genre d'affaire en France.

Ressortissant canadien, le créateur de T411 n'était pas présent lors de l'audience du 13 octobre. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, il a écopé de 3 ans de prison. L'administrateur était par contre présent et a écopé d'une peine de prison de 18 mois, dont 13 avec sursis, sachant qu'il a déjà effectué 5 mois de détention provisoire.

Vivant en Suède et ressortissant ukrainien, l'administrateur de T411 entend faire appel de sa condamnation. Il a été déclaré solidaire de 30 % des dommages et intérêts réclamés, soit près de 150 millions d'euros.

Pas du téléchargement direct

T411 (ou auparavant Torrent411) avait pris la relève de QuebecTorrent après sa fermeture en 2008 par la justice canadienne. Il avait connu divers noms de domaine pour contourner des mesures de blocage par les FAI.

Lors de sa fermeture définitive en juin 2017, T411 répertoriait plus de 700 000 fichiers torrent dans diverses catégories (film, vidéo, audio, jeux vidéo, applications…) pour permettre des échanges en P2P (pair à pair) de contenus qui n'étaient pas hébergés par ses soins.

N.B. : 411 fait référence au service d'annuaire au Canada.