On commence avec la HONOR Pad X8a - 128 Go.

Fine et légère, elle est équipée d’un grand écran FHD de 11 pouces, offrant un ratio écran-corps de 84 %, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité maximale de 400 nits.

La HONOR Pad X8a intègre une protection oculaire optimisée : réduction dynamique de l’intensité lumineuse, mode E-book pour une lecture prolongée et certification TÜV Rheinland, qui limite la lumière bleue et élimine le scintillement.

Propulsée par le processeur Snapdragon 680 gravé en 6 nm, la tablette garantit des performances fluides pour le multitâche et les applications exigeantes. Le GPU Adreno 610, cadencé à 1,11 GHz, assure des graphismes de qualité.

Profitez d’une synergie parfaite entre vos appareils : glissez et déposez facilement photos et vidéos, ou travaillez sur des documents reçus sur votre téléphone directement sur la tablette. Affichez jusqu’à 4 applications simultanément sur l’écran et naviguez facilement entre elles.

Son système de quatre haut-parleurs amplifiés, associé à l’algorithme HONOR Histen, délivre un son riche et immersif avec des voix mises en valeur et des bruits ambiants réduits. Certifiée Hi-Res Audio (filaire et sans fil), la HONOR Pad X8a garantit un son haute fidélité.

Sa batterie de 8 300 mAh vous offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo en ligne, 56 jours en veille et jusqu’à 85 heures d’écoute musicale. Son espace de stockage est également extensible jusqu’à 1 To.

À l'occasion de la Journée spéciale fans HONOR, vous pouvez obtenir en ce moment la HONOR Pad X8a à 129,90 € au lieu de 159,90 € grâce au code A3X8ACPS sur le site officiel, avec livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.





Et voici quelques autres belles remises à ne pas rater pour les soldes :

Barre de son Sony Bravia Theatre Bar 9 2024 à 990 € soit -29% (avec caisson intégré, Dolby Atmos, DTS X, Hi-Res, HDMI Arc, HDMI eArc, technologie 360 Spatial Sound Mapping, WiFi, 13 haut-parleurs intégrés, calibrage automatique...)

Et enfin, n'oubliez pas non plus d'aller voir tous nos autres articles consacrés aux soldes d'hiver chez Leclerc, Boulanger, Fnac / Darty, Cdiscount et Amazon, ainsi que notre sélection de PC portables à prix réduit !