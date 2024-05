Commençons avec la Xiaomi Pad 6 256 Go.

Elle est dotée d'un écran LCD 2,8K sans cadre de 11 pouces avec un taux de rafraîchissement variable à 7 niveaux allant jusqu'à 144Hz, verre Corning Gorilla 3, Dolby Vision et HDR 10.

Équipée du processeur Snapdragon 870 gravé en 7 nm avec 8 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, elle gère aisément les jeux lourds, les fichiers volumineux ou encore l'édition vidéo 4K.

La tablette intègre également une batterie grande capacité de 8 840 mAh avec charge rapide 33 W, quatre haut-parleurs avec son surround et prend en charge l'audio Hi-Res, l'audio sans fil Hi-Res et Dolby Atmos.

La Xiaomi Pad 6 256 Go est proposée sur Cdiscount :

Il est également possible de l'obtenir à 279,90 € sur le site officiel Xiaomi uniquement pour les nouveaux clients grâce au coupon de -20 €.

Son prix officiel s'élève à 499,90 €





