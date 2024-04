Commençons avec la Huawei MatePad SE 128 Go.

Elle est dotée d'un écran FullView FHD+ 2K de 10,4 pouces avec réglage de la luminosité sur 4 096 niveaux et faible lumière bleue. Plusieurs modes de lecture sont proposés : confort des yeux, eBook et sombre.

Grâce à la technologie HUAWEI Histen 8.0, la tablette peut élargir le champ du son surround et améliorer la voix.

Son processeur octa-core de 6 nm assure une utilisation fluide et stable.

La fonctionnalité Super Device permet de connecter vos appareils en un seul geste et de diffuser de la musique via vos HUAWEI FreeBuds ou projeter un film sur un HUAWEI Vision.

La Huawei MatePad SE 128 Go est en ce moment à 189,99 € au lieu de 249,99 € sur le site officiel Huawei et vous bénéficiez de 8% de remise en plus avec le code A8HUAWEIFR. La livraison est gratuite.

Signalons ces autres promotions :

Retrouvez aussi notre top 3 des promos d'aujourd'hui (pack Galaxy Buds2 Pro avec chargeur rapide, écran PC gaming OLED Samsung Odyssey G8 et aspirateur balai VAKYOU), notre sélection de remises de printemps Boulanger et nos bons plans casques gaming !