On commence avec la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition - 128 Go.

Elle est dotée d'un écran 3K de 12,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 144Hz et une luminosité de 400 nits. Le son, lui, est confié à un système à quatre haut-parleurs JBL pour une immersion totale.

Grâce à la fonction Circle to Search avec Google, il suffit d’un appui long sur le bouton d’accueil pour entourer un mot, une image ou un élément à l’écran, et lancer une recherche instantanée sans quitter l’application en cours.

Plus besoin de jongler entre les applications pour comprendre une langue étrangère : dès qu’un texte vous échappe, activez Circle, sélectionnez l’élément, et affichez une traduction instantanée. La lecture continue sans interruption, dans les vidéos, les images ou le texte.

La lecture elle-même devient plus agréable et immersive, avec des modes visuels et une ambiance sonore personnalisables.

Enfin, le Lenovo Tab Pen Plus inclus transforme l’écriture et le dessin en un geste naturel et précis. Avec 4 096 niveaux de pression, une latence ultra-faible, la détection d’inclinaison et une technologie anti-rejet de la paume, il permet de prendre des notes, dessiner ou annoter sans effort. Facile à jumeler via Bluetooth, il vous alerte même en cas de perte de connexion.

Retrouvez la Lenovo Idea Tab Pro Matte Edition 128 Go à 329,99 € au lieu de 449,99 €, soit une remise de 27 % sur la Fnac ou Darty.



On continue avec le Xiaomi Smart Projector L1 Pro.

Grâce à sa luminosité de 400 ISO lumens, deux fois plus intense que celle du modèle standard L1, il assure une image plus nette et plus vive même dans des environnements peu éclairés. Il affiche une résolution Full HD 1080p et prend en charge les contenus 4K via une source externe. Sa taille de projection s’étend de 40 à 120 pouces, avec une plage idéale entre 60 et 100 pouces, pour s’adapter à tous les espaces.

L’expérience utilisateur est simplifiée par la mise au point automatique, la correction trapézoïdale multi-axes, l’alignement intelligent de l’image et la détection d’obstacles, le tout assisté par l’IA. Le projecteur embarque Google TV avec un accès direct à des plateformes comme Netflix, YouTube ou Disney+, et intègre Chromecast pour partager facilement vos contenus.

La connectivité repose sur le WiFi double bande et le Bluetooth 5.0, et la configuration interne comprend une puce MT9630, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage pour une navigation fluide.

Côté audio, le son est confié à deux haut-parleurs de 5 W compatibles Dolby Audio, pour une ambiance plus immersive. Son système de ventilation silencieux et son optique scellée le rendent à la fois discret et résistant à la poussière.

Le Xiaomi Smart Projector L1 Pro est disponible à 269,75 € avec le code 15DES129 sur Cdiscount pour les soldes.

Pour information, le prix officiel du vidéoprojecteur s'élève à 399,99 €.



Enfin, on termine avec le nouveau POCO F7 - 256 Go.

Il embarque un grand écran de 6,83 pouces en résolution 1,5K et intègre le puissant processeur Snapdragon 8s Gen 4, désormais conçu autour d’une architecture All-Big-Core gravée en 4 nm par TSMC. Capable d’atteindre une fréquence de 3,21 GHz, cette puce assure des performances de haut niveau et une fluidité irréprochable, même lors des tâches les plus exigeantes.

Le POCO F7 établit un nouveau standard en matière d’autonomie avec une batterie de 6 500 mAh, la plus grande jamais intégrée à la série.

Xiaomi HyperAI vient parfaire l’ensemble avec un assistant intelligent conçu en partenariat avec Google. Doté d’un puissant traitement multimodal, il comprend et combine voix, texte et images avec aisance.

Vous pouvez obtenir le POCO F7 256 Go en argent, blanc ou noir à 374,90 € grâce au coupon à cocher sur Amazon.

À noter que le prix de base du F7 s'élève à 453 €.



