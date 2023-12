Commençons par le pack tablette Lenovo P11 2ème génération 128Go + stylet + coque de protection.

La tablette est dotée d'un grand écran 2K de 11,5 pouces certifié TÜV Full Care et de 4 haut-parleurs Dolby Atmos.

Grâce à son processeur octa-core et au taux de rafraîchissement de 120Hz, vous profitez d'un gameplay réactif tandis que le Wi-Fi 6E assure des connexions plus rapides avec des latences plus faibles.

Le mode multi-écran vous permet de travailler sur deux applications à la fois, et le taux de rafraîchissement fluide vous fait passer facilement d’une application à l’autre. Vous pouvez par exemple parcourir une page sur un écran tout en prenant des notes sur l’autre avec le Precision Pen 2 vendu séparément.

La tablette propose également des modes mono et plusieurs niveaux de gris pour une lecture plus agréable et immersive.

Sa batterie offre une longue durée de vie : jusqu'à 31 heures de lecture de musique et jusqu'à 10 heures de navigation web, ainsi qu'une charge rapide.

Le pack tablette Lenovo P11 2ème génération 128Go + stylet + coque de protection est en promotion à 279,99 € au lieu de 399,99 €, soit une remise de 31% sur Darty. La livraison est gratuite.



Passons au smartphone Xiaomi 12 128Go 5G.

Compact et offrant une bonne prise en main, il est doté d'un grand écran AMOLED de 6,28 pouces FHD+ de 2400 x 1080 pixels affichant plus de 68 milliards de couleurs, et d'un taux de rafraîchissement 120Hz AdaptiveSync pour une utilisation fluide et réactive. Le Xiaomi 12 est également compatible Dolby Vision et HDR10+.

Il embarque un Snapdragon 8 Gen 1 hyper performant et l’UFS 3.1 assure des vitesses de chargement et de transfert extrêmes, tout comme la RAM LPDDR5 dont la vitesse atteint les 6 400 Mbps. Le Xiaomi 12 5G est muni d’un système de refroidissement efficace qui lui permet de maintenir des performances fluides et stables.

Le smartphone offre une caméra de 50MP, un ultra grand angle de 13MP et un télémacro de 5MP et est doté de la dernière IA de Xiaomi donnant accès à des outils créatifs de prise de vue et de retouche comme le mode Ultra Night Video ou les différents modes portrait.

Equipé d’un double haut-parleur symétrique, le Xiaomi 12 5G délivre un son stéréo Harman Kardon compatible Dolby Atmos.

Il intègre une large batterie de 4500 mAh et un algorithme de charge intelligente, et permet la charge turbo filaire en 67W et la charge turbo sans fil en 50W.

Le Xiaomi 12 128Go 5G est proposé en ce moment à 359,90 € au lieu de 869,99 €, soit une remise de 59% sur Amazon. La livraison est offerte.



Enfin, terminons notre top 3 avec l'enceinte sono JBL Partybox Encore Essential.

Avec ses lumières qui s'animent au rythme de la musique, elle délivre une puissance de 100 Watts RMS, idéal pour une pièce standard.

Sa batterie lui permet de tenir jusqu'à 6 heures et la norme d'étanchéité IPX4 assure une protection contre les projections d'eau.

Vous pouvez également associer plusieurs enceintes grâce à la technologie True Wireless Stereo et profiter d'un son encore plus puissant.



L'application dédiée PartyBox vous permet de contrôler l'appareil à distance, et on trouve aussi une poignée de transport ainsi qu'une prise micro.

L'enceinte sono JBL Partybox Encore Essential est en réduction à 199,99 € au lieu de 349,99 €, soit une remise de 42% sur Boulanger. La livraison est gratuite.

