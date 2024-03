Commençons avec la Huawei MatePad 11 2023 128Go.

Elle est dotée d'un écran FullView 2,5K de 11 pouces TFT LCD (IPS) avec un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz.

On y trouve une puce Snapdragon 865 octa-core et un GPU Adreno 650.

2 microphones et 4 haut-parleurs sont intégrés, ainsi qu'un appareil photo arrière de 13 MP et un appareil photo avant de 8 MP.

La tablette prend en charge le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6.

La tablette Huawei MatePad 11 2023 128Go est en promotion à 349,99 € au lieu de 399,99 €, et vous bénéficiez de 10% de remise en plus avec le code A10NEW. Le stylet Huawei M-Pencil 3 d'une valeur de 99,99 € vous est également offert.







Voici d'autres tablettes affichant des remises :







