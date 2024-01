Commençons par le Xiaomi Redmi Note 13 128Go.

Il est doté d'un écran AMOLED Full HD+ 120Hz de 6,67 pouces et de double haut-parleurs Dolby Atmos.

Le Redmi Note 13 embarque un processeur puissant Snapdragon 685 en 6nm et on trouve également un méga-capteur à ultra-haute résolution de 108MP avec triple objectif photo.

Grâce à son indice de protection IP54, il résiste à la poussière et à l'eau.

Un chargeur rapide 33W est inclus et vous offre une charge complète en 70 minutes.

Le Xiaomi Redmi Note 13 128Go est en ce moment au prix de 199,90 € au lieu de 229,90 €, soit une remise de 13% sur Amazon. La livraison est gratuite.





Passons au disque dur externe HDD Seagate 14 To.

Libérez de l'espace sur votre ordinateur et transferez des fichiers rapidement grâce à l'USB 3.0. La sauvegarde se fait instantanément par glisser-déposer.

Le disque détecte automatiquement le type d'ordinateur et est compatible avec Windows et Mac.



Une garantie limitée est incluse et vous avez également accès aux services Rescue pour la récupération de vos données en cas de problème.

Le disque dur externe HDD Seagate 14 To est en promotion à 254,99 € au lieu de 330,63 €, soit une remise de 23% sur Amazon. Le site officiel annonce un prix de 454,99 €.





Enfin, terminons notre top 3 avec l'enceinte Bluetooth portable Soundcore Motion+.



Avec ses 30 W, elle offre un audio puissant haute résolution et est dotée d'un codec Qualcomm aptX pour une connexion Bluetooth fluide sans perte de qualité.



Elle est équipée de deux tweeters à ultra haute fréquence, de woofers en néodyme et de radiateurs passifs. Les basses fréquences sont améliorées en temps réel grâce à BassUp, technologie exclusive de Soundcore.



La plage de fréquences large de la Motion+ s'étend de 50 Hz à 40 kHz et est associée à un DSP avancé, garantissant ainsi une reproduction fidèle et claire de votre musique.

Le boîtier est entièrement étanche grâce à l'indice de protection IPX7 et la batterie de 6 700 mAh permet une autonomie longue durée de 12 heures.

L'enceinte Bluetooth portable Soundcore Motion+ est en réduction à 69,34 € au lieu de 89,99 €, soit une remise de 23% sur Amazon.







À découvrir également sur GNT :