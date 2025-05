On commence avec la TV OLED Panasonic TX-55MZ700E 55".

Elle offre des images d’une grande richesse avec le moteur 4K Colour Engine PRO, qui optimise les zones sombres et lumineuses pour un rendu réaliste, tout en convertissant les contenus HD et Full HD en qualité 4K ultra nette.

Compatible avec les formats Dolby Vision, HDR10 et HLG, le téléviseur restitue des couleurs intenses, un contraste précis et une luminosité maîtrisée. Ses haut-parleurs 20 W associés à la technologie Dolby Atmos offrent également un son profond et immersif.

Côté jeu, le HDMI 2.1 avec mode Auto Low Latency et le support VRR garantissent une expérience fluide et sans latence, que ce soit en local ou en streaming.

Android TV et Google Assistant sont également intégrés.

Retrouvez la TV OLED Panasonic TX-55MZ700E 55" à 799 € au lieu de 1 407,04 €, soit une remise de 43 % sur Amazon.

Pour information, Panasonic indique un prix de base de 1 899 € pour ce modèle sur son site.





D'autres belles remises vous attendent en ce moment, à savoir :

Souris gaming filaire Razer Naga X à 97,90 € via retrait magasin Boulanger (capteur optique 5G 18 000 DPI, 1 profil, switchs optiques Razer 2ème génération, défilement à 2 directions, jusqu'à 16 boutons programmables, configuration fixe à 12 boutons de pouce, rebord pour reposer l'annulaire...)





Redmi Pad SE - 256 Go - Noir ou vert à 144,50 € (prix officiel 301 €) (11" FHD+ 90Hz, Snapdragon 680 6nm, 4 haut-parleurs Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 8000 mAh...)

