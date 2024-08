Les taxis volants eVTOL (à décollage et atterrissage vertical, et électriques) Volocity de la firme Volocopter devaient réaliser une démonstration technique de leurs capacités en réalisant des transports de passagers au-dessus de la Seine durant les Jeux Olympiques de Paris, sous la houlette du groupe ADP (Aéroports de Paris).

Un vertiport avait été autorisé à la dernière minute quai d'Austerlitz pour acheminer des passagers VIP, faute d'avoir obtenu à temps les certifications pour des vols commerciaux.

Malheureusement, même ces démonstrations ont été annulées, une certification moteur n'ayant pas été validée dans les temps et ne donnant pas l'occasion de faire la démonstration de cet avenir possible de la mobilité électrique aérienne et urbaine.

Un survol du Grand Trianon très symbolique

ADP et Volocopter ont dû se contenter de démonstrations de vol réaliser sur l'aérodrome de Saint-Cyr. Malgré tout, l'engin volant a pu réaliser ce dimanche 11 août 2024, dernier jour des Jeux Olympiques de Paris, un court survol du Château de Versailles.

Le taxi volant du futur a décollé des jardins du Grand Trianon pour une envolée de 5 minutes et sans passager, avec uniquement le pilote d'essai à bord. Le lieu est particulièrement symbolique puisque c'est de là qu'a décollé la première montgolfière en 1783, ouvrant la conquête du ciel.

(credit : Volocopter)

Pour rappel, la vasque allumée durant les J.O. a pris la forme d'une montgolfière illuminée s'élevant tous les soirs pendant le temps de l'événement. Son succès a été tel qu'elle pourrait rester à demeure à Paris, en souvenir de la compétition sportive.

Il permet également au PDG du groupe ADP d'affirmer que "la promesse de voler en Île-de-France pour les Jeux Olympiques est tenue". Les évolutions du taxi volant au-dessus de la Seine ne sont pas abandonnées : ADP et Volocopter espèrent bien les réaliser avant la fin de l'année, date de fin de l'autorisation temporaire du vertiport parisien, et la réouverture au public de Notre-Dame-de-Paris le 8 décembre pourrait constituer un nouvel écrin pour les démonstrations.

Convaincre des bienfaits de eVTOL

Le projet de survol de Paris avec les taxis volants de Volocopter durant les J.O. a fait l'objet de beaucoup de résistances pour son coût et les critiques autour d'un mode de déplacement réservé aux "super-riches" et dont la dimension écologique, avec ses moteurs électriques sans émissions, est contestée.

Le groupe ADP préfère y voir un engin volant de nouvelle génération capable de rendre des services utiles, notamment comme véhicule de secours. Des commandes ont déjà été réalisées par les services de secours aux autoroutes en Allemagne et des discussions seraient en cours avec l'AP-HP pour des missions de déplacement de blessés et de transport d'organes.

Ces usages initiaux pourraient préparer ensuite la mise en place de services commerciaux en complément des hélicoptères avec la possibilité d'évoluer au-dessus des grandes agglomérations tout en étant beaucoup moins bruyants.