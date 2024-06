Pour améliorer l'autonomie des petits gadgets et des wearables comme les montres et bracelets connectés ou les casques audio et écouteurs sans fil, il faut soit augmenter la taille de la batterie soit améliorer la technologie pour renforcer la densité énergétique.

Le groupe nippon TDK a travaillé sur la seconde option et présente un nouveau matériau pour batterie solide (solid-state battery) offrant une densité d'énergie de 1000 Wh/L, soit 100 fois plus que les batteries solides actuelles.

Le secret est dans l'électrolyte solide

Il fait appel à un électrolyte sous forme d'oxyde à l'état solide, ce qui le rend beaucoup plus sécurisé que les électrolytes liquides similaires contre la surchauffe, l'explosion et la projection.

Couplé à des anodes en alliage de lithium, il pourra servir à produire des batteries destinées à des produits pouvant être portés près du corps comme les wearables, avec des applications pour les montres connectées, les écouteurs sans fil ou les appareils auditifs.

Ce matériau, qui entre dans la gamme des batteries CeraCharge de TDK, pourrait servir à produire des batteries destinées à remplacer avantageusement la traditionnelle pile bouton en offrant beaucoup plus d'autonomie.

Remplacer la traditionnelle pile bouton

La firme y voit là un point de départ pour répondre aux exigences environnementales de l'Union européenne qui veut remplacer la pile bouton par des batteries rechargeables

La pile bouton, bientôt du passé ?

Il reste tout de même à poursuivre le développement pour créer le conditionnement et les moyens d'une production de masse pour cette batterie solide miniaturisée. TDK travaille sur des pistes pour augmenter encore la capacité de la batterie en emplant des couches du matériau nouvellement développé ainsi que sur l'extension de la plage de température pour étoffer les scénarios d'utilisation.