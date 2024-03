Le régulateur du secteur des télécommunications, l'Arcep, a publié son rapport annuel sur l'impact environnemental du secteur télécom et tend à rappeler la consommation d'énergie sournoise d'un objet du quotidien : la box internet (et accessoire le décodeur TV).

Selon ses estimations, l'ensemble des box internet et décodeurs TV a consommé 3,3 TWh d'électricité en 2022, représentant 0,7% de la consommation d'électricité en France.

Sur la cinquantaine de box internet et TV étudiées, l'Arcep note que la consommation d'énergie peut fortement varier de l'une à l'autre, avec une constante un peu contre-intuitive : la consommation d'électricité des box dépend peu de l'usage qui en est fait.

Qu'elle soit très sollicitée et fasse transiter de grandes quantités de données ou non, cela influe finalement assez peu sur sa consommation d'énergie. Le régulateur note qu'"une marge de progression existe pour réduire la consommation électrique de ces équipements, à travers l'éco-conception et le développement de fonctions permettant la mise en veille prolonde automatique des box ou des décodeurs".

A part sur les dernières générations de matériels qui sont un peu plus sensibles à l'éco-conception (aussi aidés par les progrès techniques), on en est encore loin pour des appareils qui tendent à rester allumés en permanence.

Hausse des consommations d'énergie des réseaux

En parallèle, la consommation d'énergie des réseaux mobiles des opérateurs a fortement augmenté en 2022 à la faveur de la croissance de la consommatoin des données mobiles et efface la baisse observée dans les réseaux fixes, en voie d'extinction.

L'Arcep note ainsi que "la consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles augmente de 7% en 2022 pour atteindre 4,1 TWh, alors que la consommation électrique totale en France recule de 4% dans un contexte de crise énergétique".

Que ne serait-ce si on n'avait pas basculé vers les réseaux 5G qui peuvent encaisser la hausse des usages mobiles en consommant moins d'énergie que les réseaux précédents, vous répondront les opérateurs télécom. Certes, mais entre les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'électricité, le secteur a un impact environnemental qui tend à s'aggraver.

Des pistes de réduction de l'empreinte environnementale

Dans son rapport, le régulateur observe également que les ventes de téléphones portables reconditionnés dans les circuits de distribution des opérateurs sont encore très faibles tandis que la baisse des ventes d'ordinateurs et tablettes observée en 2022 aurait pu assurer une réduction de l'empreinte environnementale...si ces objets n'avaient pas dans le même temps augmenté de taille d'écran, annulant l'effet escompté.

Enfin, l'Arcep constate que l'augmentation de l'usage des services à distance en cloud et en streaming a fait bondir les émissions de gaz à effet de serre des opérateurs de centres de données et pose d'autres problématiques de contraintes sur des ressources en tension comme l'eau : 482 000 m3 utilisés en 2022, un volume faible au regard d'autres activités économiques mais en croissance de 20% et qui sera à surveiller.