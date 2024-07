Une nouvelle fois, le tribunal judiciaire de Paris a rendu des jugements qui ordonnent aux principaux opérateurs (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) de mettre en œuvre des mesures de blocage d'accès à leurs abonnés de plusieurs noms de domaine et tous les sous-domaines associés. Les moteurs de recherche Google et Bing ont également l'obligation d'agir afin de procéder à des déréférencements.

Les décisions de justice font suite à des actions intentées par le groupe Canal+ qui détient des droits de diffusion du championnat de Formule 1 et de MotoGP, ainsi que des organismes de défense de l'industrie cinématographique et audiovisuelle pour des films et des séries.

Sont visés des sites pour du streaming illégal ou du téléchargement illégal. Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'Alpa avait notamment réalisé des procès-verbaux pour les sites concernés. Les mesures de blocage et de déréférencement sont applicables pour une durée de 12 à 18 mois.

Sur la énième liste noire

1.dlhd.sx

26216.stunserver.net

bestmlb.buffstream.io

claplivehdplay.ru

crvsport.ru

freestreams-live1se.nu

futbolenvivo.ru

livetv.lol

sporttuna.com

sporttuna.site

sporttuna.sx

streameast.buffstream.io

streamonsport.ru

viwlivehdplay.ru

adisports.xyz

allworldhd.net

crichd.vip

daddylivehd.icu

elixx.xyz

f1livestream.xyz

fan2.financefirefly.com

fan5.wellnessjourney.pro

fan6.travelplanspro.com

fiveyardlab.com

godzcast.com

ldcstreaming.info

livetv764.me

livetv765.me

livetv768.me

primefoot.ru

streams.score808.football

top2.financefirefly.com

totalsportek.soccer

volkastream.xyz

bienstream.org

cpasmieux.pics

filmoflix.to

french-streaming.buzz

hdss.app

hdss.watch

juststream.golf

lesseriestreaming.org

monstream.ing

papadustream.bz

sadisflix.ink

senpai-stream.fr

wikiserie.info

Des serveurs DNS alternatifs pas épargnés

Si le recours à des résolveurs DNS publics est une manière (parmi d'autres) de contourner des blocages mis en place par les FAI, une récente décision de justice montre qu'ils ne sont pas oubliés par des actions de lutte contre le piratage.

En conséquence, OpenDNS a fait le choix radical de cesser ses activités en France, au lieu de procéder à un filtrage sur des domaines concernés.