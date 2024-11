Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aux principaux opérateurs (Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR) de mettre en œuvre des mesures de blocage d'accès à leurs abonnés de plusieurs noms de domaine et tous les sous-domaines associés.

La décision vise des sites de téléchargement illégal et en particulier pour du streaming illicite de films et de séries. Elle fait suite à une action en justice essentiellement portée par des organisations professionnelles et syndicales de l'industrie du cinéma.

Parmi les sites cités à bloquer, il ressort notamment Zone Téléchargement que l'on aurait pu croire fermé de longue date. La situation est toutefois confuse avec une large panoplie de déclinaisons attribuées à Zone Téléchargement (darkiworld, darkino, tirexo ou encore zone-warez), tandis que d'autres noms semblaient appartenir à un passé révolu.

Établie sur la base de procès-verbaux, la liste noire n'est pas une nouvelle dans le genre. À voir si de telles procédures se révéleront efficaces… ou si les listes noires se multiplieront à l'envi. En rappelant que le coût des mesures de blocage est à la charge des FAI.

La liste noire

binged.live

blueseries.cc

cinezzz.club

extremedown.homes

film-streaming-hd (filmstreaming2.info, hds.best)

filmoflix (filmoflix.club, filmoflix.cx, filmoflix.cam)

filmz-streaming.info

french-stream.wiki

hds-films.com

hds-streaming (hds.so, hds-streaming.to)

hdss.team

hotstream.me

monflix.rip

papystreaming.vip

serie.site

seriescultes.store

seriestream.link

seriestreaming.buzz

streamcomplets.net

streamdeouf.run

voirserieshd.cc

wi-flix.xyz

wiflix.pw

wiliserie.cc

yopflix.cc

zone-telechargement

Pour Zone Téléchargement