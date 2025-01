En plus de son propre programme de certification pour les personnalités publiques et les organisations, l'application de messagerie Telegram annonce l'arrivée d'une méthode distincte de vérification qui s'appuie cette fois-ci sur des tiers.

Les comptes et discussions avec une certification par des tiers disposeront d'un nouveau logo se positionnant à côté du nom et en ajoutant une explication détaillée en cliquant sur le profil. Cette certification pourra être délivrée par des tiers qui ont déjà été eux-mêmes vérifiés par Telegram (un bot officiel).

L'application parle ainsi d'une " plateforme décentralisée de certification supplémentaire " pour aider à mieux lutter contre les arnaques et la désinformation. Une solution proactive dite unique et jusqu'à évoquer un " nouveau standard de sécurité pour les réseaux sociaux. "

Cependant, l'idée n'est pas tout à fait nouvelle. Elle fait notamment penser au système d'affiliation mis en place par X pour des organisations certifiées. Ces dernières peuvent aussi attribuer des badges à des comptes associés.

L'ajout d'une vérification par un tiers pour Telegram est annoncé en même temps que de nouveaux filtres de recherche de messages, des réactions pour les messages de service, des émojis personnalisés dans les noms de dossiers, un moyen de transformer les cadeaux numériques en NFT.

Une messagerie Telegram devenue rentable

Fin 2024, Paul Durov, le fondateur et patron de Telegram, avait signalé le cap de 12 millions d'abonnés à l'offre Premium (environ 1 milliard d'utilisateurs en tout), une augmentation des recettes publicitaires et plus d'un milliard de dollars de revenus.

" Nous terminons l'année avec plus de 500 millions de dollars en trésorerie, sans compter les cryptoactifs. "