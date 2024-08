Après l'arrestation en France, puis ultérieurement la mise en examen de son patron et cofondateur Pavel Durov, Telegram avait réagi en soulignant notamment son respect des lois de l'Union européenne, dont le DSA (Digital Services Act).

La Commission européenne avait pour sa part précisé que l'interpellation de Pavel Durov n'était aucunement liée au règlement européen sur les services numériques. " Les poursuites pénales ne font pas partie des sanctions potentielles en cas de violation du DSA. "

Cela n'empêche pas l'UE de se pencher sur le cas de Telegram et du DSA. Une enquête cherche à savoir si Telegram n'a pas sous-estimé son nombre d'utilisateurs européens pour rester sous le seuil des 45 millions.

La question d'une très grande plateforme en ligne

Des règles plus strictes du DSA concernent les très grandes plateformes en ligne et moteurs de recherche avec au moins 45 millions d'utilisateurs actifs européens par mois.

Actuellement, vingt-cinq très grandes plateformes en ligne sont sous régime strict du DSA, parmi lesquelles les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Meta, ainsi que TikTok et X. Une messagerie privée très populaire comme WhatsApp est absente, dans la mesure où les règles ne touchent pas cette catégorie.

Pour Telegram, la situation est différente. La plateforme de la messagerie sécurisée allie également des fonctionnalités qui la font rentrer dans la catégorie des réseaux sociaux et des plateformes en ligne.

Source image : Telegram

Bien moins que 45 millions en Europe ?

" Certains éléments non essentiels des services fournis par Telegram peuvent être qualifiés de plateformes en ligne au sens du DSA. En août 2024, ces services comptaient bien moins de 45 millions de destinataires actifs par mois en moyenne dans l'UE au cours des six mois précédents. C'est inférieur au seuil requis pour être désigné comme très grande plateforme en ligne ", écrit Telegram sur son site et la page consacrée au DSA.

Communiqué en février, le chiffre de 41 millions d'utilisateurs dans l'UE pour son activité tombant sous l'égide du DSA n'a pas été précisément mis à jour au bout de six mois comme attendu. À ce titre, le Financial Times rapporte que Telegram est en infraction avec le DSA.

Une désignation en tant que très grande plateforme en ligne pour le DSA implique un panel plus important d'obligations, comme des mesures spécifiques de protection des utilisateurs et en particulier des mineurs, une évaluation et une atténuation de tout risque systémique en rapport avec les services, l'accès aux algorithmes pour des chercheurs agréés, des audits externes.