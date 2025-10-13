Telegram déploie une mise à jour apportant diverses fonctionnalités. Annoncée par le fondateur Pavel Dourov, elle se concentre sur les appels de groupes, les contacts, la personnalisation et les bots IA. Le service de messagerie cherche à consolider sa position en tant que plateforme complète.

Amélioration des appels de groupe et de la gestion des contacts

L'un des apports concerne l'interactivité durant les appels de groupe et les discussions vidéo. Les participants peuvent désormais envoyer des commentaires et des réactions directement dans l'interface de l'appel.

Ces messages éphémères apparaissent brièvement à l'écran, permettant de poser une question discrètement, de montrer son approbation ou de partager une information sans interrompre le flux de la conversation. La fonctionnalité est disponible dans les appels de moins de 1 000 participants.

La gestion des contacts s'enrichit de la possibilité d'ajouter une note privée à un contact pour se souvenir de détails importants. De plus, Telegram permet de suggérer une date d'anniversaire à un contact, qui peut alors l'ajouter à son profil.

Pour la personnalisation et l'interface utilisateur

Sur le plan esthétique, les utilisateurs d'iOS découvrent l'interface Liquid Glass, conçue pour s'aligner avec le design d'iOS 26. L'effet applique une transparence et de la réfraction à des éléments comme la barre de navigation, le clavier ou le panneau de stickers.

Pour les abonnés Telegram Premium, les options de personnalisation du profil ont été étendues. Il est possible de modifier l'apparence de son profil directement depuis les paramètres principaux, d'utiliser l'arrière-plan et le symbole d'un cadeau reçu pour personnaliser la couverture du profil.

Certains cadeaux débloquent des styles de réponse uniques, qui s'appliquent aux liens envoyés et aux réponses aux messages.

Pour les bots IA

Telegram continue de pousser l'intégration de l'IA en améliorant l'interaction avec les bots IA. La plateforme supporte désormais les threads, ce qui permet aux bots de gérer plusieurs sujets en parallèle sans perdre le contexte.

De plus, au lieu d'attendre une réponse complète, les chatbots peuvent diffuser leurs réponses au fur et à mesure qu'elles sont générées. Des améliorations ouvrent en outre la voie à la monétisation.