Initialement, ce devait être l'ultime mise à jour de 2025 pour l'application Telegram. Ce sera finalement la première mise à jour de 2026 avec au programme des résumés de texte générés par IA et l'interface Liquid Glass sur iOS.

L'IA pour résumer les contenus

Désormais, Telegram peut générer automatiquement des résumés pour les longs messages publiés dans les canaux, ainsi que pour les pages en Instant View.

Ces résumés par IA s'appuient sur des modèles open source qui fonctionnent sur Cocoon, un " réseau décentralisé conçu pour maximiser la confidentialité ".

Telegram assure que chaque requête de résumé est entièrement chiffrée afin de protéger les données des utilisateurs.

Prise en charge complète de Liquid Glass sur iOS

La mise à jour généralise l'interface utilisateur Liquid Glass sur l'ensemble de l'application pour iOS (et iPadOS). Ce design, qui était déjà présent de manière partielle, se caractérise par des éléments transparents et des effets de réfraction.

Si besoin, les utilisateurs peuvent contrôler les nouveaux effets visuels directement dans les paramètres d'économie d'énergie de l'application.

Un gros rythme pour Telegram

Telegram indique avoir lancé plus de 75 nouvelles fonctionnalités à travers 13 mises à jour majeures en 2025. Un rythme effréné, même si la quatorzième mise à jour a eu un peu de retard.