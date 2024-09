Inculpé d'une douzaine de chefs d'accusation et avec interdiction de quitter la France, le fondateur et patron de Telegram Pavel Durov s'est pour la première fois exprimé publiquement sur cette affaire. Il a fait part de sa surprise d'être tenu pour responsable de l'utilisation illégale de Telegram par d'autres personnes.

Pour le milliardaire franco-russe, " utiliser des lois datant de l'ère pré-smartphone pour accuser un patron de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche erronée. " Il assure en outre que les autorités françaises avaient de nombreux moyens de le contacter pour demander de l'aide.

Pour Pavel Durov, Telegram n'est absolument pas le " paradis anarchique " décrit dans certains médias et il souligne la suppression quotidienne de millions de publications et de chaînes nuisibles. Toutefois, il reconnaît des difficultés de croissance et une opportunité pour des criminels d'abuser plus facilement de la plateforme.

Des activités illicites pour 0,001 % des utilisateurs de Telegram

" Si 99,999 % des utilisateurs de Telegram n'ont rien à voir avec la criminalité, les 0,001 % impliqués dans des activités illicites donnent une mauvaise image de l'ensemble de la plateforme et mettent en péril les intérêts de notre milliard d'utilisateurs. "

Dans un message notamment publié sur X, Pavel Durov décrète que cette année sera celle de la transformation de la modération sur Telegram, afin d'en faire " un domaine d'éloge " et non plus de critique.

Rappelons que Telegram va au-delà d'une plateforme de messagerie sécurisée en associant des fonctionnalités de type réseau social et de grande plateforme en ligne.

La fin d'outils peu utilisés, mais détournés

La transformation commence avec la suppression de la fonctionnalité People Nearby Share qui n'aurait été utilisée que par moins de 0,1 % des utilisateurs de Telegram, mais aurait rencontré des " problèmes à cause des bots et des escrocs. "

Pour une même zone de proximité, People Nearby Share permettait de trouver et d'envoyer des messages à d'autres utilisateurs. À la place, ce sera une fonctionnalité Business Nearby pour la présentation de produits et l'acceptation de paiements d'entreprises dites légitimes et vérifiées.

Telegram désactive en outre la mise en ligne de nouveaux médias sur son outil de blog anonyme Telegraph. La raison est une utilisation à mauvais escient par des acteurs malveillants. Il a pu être pointé du doigt par des chercheurs en sécurité avec des cas de phishing, par exemple.

Plus discrètement, Telegram a modifié sa formulation pour la gestion du contenu illégal sur la plateforme : " Toutes les applications Telegram ont des boutons de signalement qui vous permettent de signaler le contenu illégal à nos modérateurs, en quelques clics seulement. "