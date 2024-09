Arrêté le 24 août à l'aéroport de Paris-Le Bourget, puis placé en garde à vue pendant 96 heures, Pavel Durov a été mis en examen et libéré sous contrôle judiciaire. Avec interdiction de quitter la France, le patron et cofondateur de la messagerie Telegram est inculpé d'une douzaine de chefs d'accusation.

Complicité d'administration d'une plateforme en ligne pour permettre une transaction illicite en bande organisée, refus de coopération de Telegram dans le cadre d'enquêtes criminelles, complicité de crimes ou délits s'organisant sur la plateforme, ou encore fourniture de services de cryptologie sans les déclarations requises auprès des autorités gouvernementales.

C'est via une publication sur sa chaîne Telegram que le milliardaire franco-russe réagit publiquement pour la première fois à cette affaire.

Pavel Durov se dit surpris

" Le mois dernier, j'ai été interrogé par la police pendant quatre jours après mon arrivée à Paris. On m'a dit que je pouvais être personnellement responsable de l'utilisation illégale de Telegram par d'autres personnes, parce que les autorités françaises n'avaient pas reçu de réponses de Telegram. "

Dans son message, Pavel Durov souligne une arrestation surprenante. " Utiliser des lois datant de l'ère pré-smartphone pour accuser un patron de crimes commis par des tiers sur la plateforme qu'il gère est une approche erronée. "

Il parle également de surprise dans la mesure où Telegram dispose d'un représentant officiel dans l'UE pour répondre aux demandes, en ajoutant que les autorités françaises avaient de nombreux moyens de le contacter pour demander de l'aide.

Pavel Durov affirme que Telegram est ouvert au dialogue et collabore avec les autorités pour trouver le bon équilibre entre confidentialité et sécurité, tout en reconnaissant que ce n'est pas une tâche aisée.

L'homme conteste fermement l'image donnée dans certains médias et assimilant Telegram à un paradis anarchique. " C'est absolument faux. Nous supprimons des millions de publications et de chaînes nuisibles chaque jour. Nous publions des rapports de transparence quotidiens. Nous avons des hotlines directes avec des ONG pour traiter plus rapidement les demandes de modération urgentes. "

Telegram peut mieux faire

Pour autant, Pavel Durov admet que l'augmentation soudaine du nombre d'utilisateurs de Telegram - le chiffre de 950 millions est cité - a provoqué des difficultés de croissance et une opportunité pour les criminels d'abuser plus facilement de la plateforme.

" Je me suis donné pour objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard. Nous avons déjà commencé ce processus en interne. "

Un discret changement a d'ores et déjà été repéré sur la FAQ de Telegram en anglais (pas encore en français). À la question du contenu illégal sur Telegram, il est écrit que " toutes les applications Telegram ont des boutons de signalement qui vous permettent de signaler le contenu illégal à nos modérateurs, en quelques clics seulement. "

Auparavant, il était écrit : " Tous les échanges et groupes sur Telegram restent privés entre leurs participants. Nous ne traitons pas les requêtes qui y sont liées. "