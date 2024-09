Inculpé d'une douzaine de chefs d'accusation et avec interdiction de quitter la France dans l'attente de son procès, le fondateur et patron de Telegram Pavel Durov avait exprimé sa surprise d'être tenu pour responsable de l'utilisation illégale de la plateforme par d'autres personnes.

Telegram traîne une réputation douteuse pour son manque de diligence en matière de modération et de traitement d'activités illégales, même si le milliardaire franco-russe conteste fermement l'image de " paradis anarchique " parfois associée.

Pavel Durov a néanmoins reconnu des difficultés de croissance - environ 1 milliard d'utilisateurs pour Telegram - et une opportunité pour des criminels d'abuser plus facilement de la plateforme. " Je me suis donné pour objectif personnel de veiller à ce que nous améliorions considérablement les choses à cet égard. "

Pour décourager les criminels sur Telegram

Dans un message publié lundi, le patron de Telegram annonce des mesures qui " devraient décourager les criminels. " Il écrit qu'au cours des dernières semaines, une équipe dédiée de modérateurs a tiré parti d'outils d'intelligence artificielle pour rendre le moteur de recherche de Telegram beaucoup plus sûr.

En conséquence, tout le contenu problématique identifié dans la recherche n'est plus accessible. Le cas échéant, il est possible de signaler du contenu non sûr ou illégal qui serait passé entre les mailles du filet. " La recherche sur Telegram est destinée à trouver des amis et à découvrir des actualités, non à promouvoir des produits illégaux. "

Pavel Durov précise également que les conditions d'utilisation et les règles de confidentialité ont été mises à jour. " Nous indiquons clairement que les adresses IP et les numéros de téléphone de ceux qui enfreignent nos règles peuvent être divulgués aux autorités compétentes en réponse à des demandes légales valables. "

Auparavant, cette coopération franche avec les autorités concernait les affaires de terrorisme. Elle sera consignée dans les rapports de transparence trimestriels de Telegram.

Des changements suffisants ?

En touchant un spectre plus large d'affaires criminelles, Telegram répond au reproche de son refus de coopération dans le cadre d'enquêtes criminelles. L'interpellation de Pavel Durov a fait bouger les lignes… mais il n'est pas dit que ces quelques changements rendront Telegram moins populaire auprès de certains criminels.