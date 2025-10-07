C'est une habitude banale, presque un réflexe pour des millions de personnes : emporter son smartphone aux toilettes ou dans la salle de bain. Mais ce geste anodin peut virer au drame absolu.

En Irlande, une enquête vient de conclure sur la mort tragique d'Ann-Marie O’Gorman, une femme de 46 ans retrouvée inanimée dans sa baignoire en octobre 2024. La cause du décès, confirmée près d'un an plus tard, est une électrocution provoquée par son iPhone en charge.

Comment un moment de détente a-t-il pu virer au drame ?

Le récit du mari de la victime, Joe O’Gorman, est glaçant. En rentrant à son domicile, il découvre sa femme inerte dans la baignoire. "Au début, je pensais qu’elle s’était endormie dans l’eau", a-t-il témoigné. C'est en voyant le smartphone et son câble de chargement immergés qu'il comprend l'horreur de la situation. En tentant de sortir son épouse de l'eau, il reçoit lui-même une décharge électrique.





Malgré l'intervention rapide des secours, Ann-Marie n'a pas pu être réanimée. Le rapport du médecin légiste confirmera la cause du décès par électrocution, avec des brûlures caractéristiques sur les mains et la poitrine de la victime.

L'étanchéité du téléphone est-elle en cause ?

C'est tout le paradoxe de cette tragédie. Le mari de la victime a insisté sur le fait que le téléphone était vendu comme étant "étanche jusqu'à deux mètres de profondeur", créant ce qu'il nomme une "fausse illusion de sécurité". Cependant, la certification d'étanchéité (IP68, par exemple) d'un smartphone ne le protège en rien contre le danger électrique. Le problème ne vient pas de l'appareil lui-même, mais de son câble, lorsqu'il est branché au secteur.





Un expert en ingénierie a expliqué lors de l'enquête que le contact entre l'eau et le câble de charge sous tension est fatal. Même le faible ampérage d'un chargeur de téléphone est suffisant pour provoquer la mort dans ces conditions. Le drame n'est donc pas lié à une défaillance du produit, mais à une méconnaissance fondamentale d'un principe de sécurité : l'électricité et l'eau ne font jamais bon ménage.

Pourquoi ce danger est-il si souvent sous-estimé ?

L'affaire met en lumière une faille dans la communication des fabricants. Alors que les publicités vantent la résistance à l'eau comme un argument de vente majeur, les avertissements sur les dangers liés à la charge à proximité de l'eau sont souvent relégués en petits caractères. Joe O'Gorman réclame désormais que des avertissements clairs et visibles soient apposés sur les emballages des appareils électroniques pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise.





Ce drame fait écho aux alertes régulièrement lancées par les autorités. En France, la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) recommande de ne jamais utiliser dans son bain ou sous la douche un appareil électrique branché, même s'il est étanche, et de ne jamais manipuler de chargeur avec les mains mouillées. Un rappel de bon sens qui, malheureusement, peut sauver des vies.

Foire Aux Questions (FAQ)

Un téléphone non branché est-il dangereux dans le bain ?

Non, un smartphone fonctionnant sur sa propre batterie ne présente pas de risque d'électrocution s'il tombe dans l'eau. Le danger mortel apparaît uniquement lorsque l'appareil est connecté au réseau électrique via son chargeur. L'eau agit alors comme un conducteur pour le courant provenant de la prise.

Les chargeurs de téléphone sont-ils vraiment assez puissants pour tuer ?

Oui, absolument. Même si la tension est faible (généralement 5 volts), l'intensité du courant (ampérage) est suffisante pour provoquer un arrêt cardiaque lorsque le corps est immergé dans l'eau, qui est un excellent conducteur. Il ne faut jamais sous-estimer le danger, même avec des chargeurs de faible puissance.

Quelles sont les recommandations officielles de sécurité ?

Les autorités de sécurité, comme la DGCCRF en France, sont très claires : il ne faut jamais utiliser d'appareil électrique branché sur secteur dans une baignoire ou une douche. Il est également recommandé de charger ses appareils en dehors des pièces humides et de ne jamais manipuler de prises ou de câbles avec les mains mouillées.