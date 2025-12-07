Une nouvelle image du télescope spatial James Webb (JWST) suscite l'émerveillement. Elle dévoile une danse gravitationnelle entre deux galaxies naines, NGC 4490 et NGC 4485. Situées à environ 24 millions d'années-lumière dans la constellation des Chiens de Chasse, elles forment le système Arp 269.

Une observation importante pour les astronomes

Les galaxies naines partagent de nombreuses similitudes avec les jeunes galaxies de l'Univers primitif : elles sont moins massives, pauvres en métaux et riches en gaz. Étudier leur collision offre une fenêtre sur la manière dont les premières galaxies ont pu croître il y a des milliards d'années.

Grâce à la vision infrarouge du Webb, les scientifiques peuvent percer les nuages de poussière cosmique et analyser la structure fine du flux de gaz reliant NGC 4490 et NGC 4485.

L'image a été prise dans le cadre du programme FEAST (Feedback in Emerging extrAgalactic Star clusTers), qui utilise les instruments sensibles du JWST pour étudier la formation de nouvelles étoiles. En disséquant ces galaxies étoile par étoile, les chercheurs ont pu cartographier la répartition des étoiles jeunes, d'âge moyen et anciennes.

L'histoire de cette interaction galactique

L'analyse des données du Webb a permis de retracer la chronologie de cette rencontre cosmique. Il y a environ 200 millions d'années, les deux galaxies se sont frôlées. Au cours de cette rencontre, la plus grande galaxie, NGC 4490, a attiré un courant de gaz de sa compagne plus petite, créant le pont de matière visible aujourd'hui.

Cette interaction a déclenché des vagues de formation d'étoiles intenses. Les zones bleu vif sur l'image correspondent à des régions de gaz fortement ionisé par des amas d'étoiles très jeunes.

Une nouvelle explosion de naissances stellaires s'est même produite il y a seulement 30 millions d'années, là où les gaz des deux galaxies se sont mélangés.

Une fenêtre sur l'évolution des galaxies

En capturant l'histoire de ce duo galactique, le Webb ne se contente pas de fournir une image esthétiquement saisissante. Il offre de nouveaux détails sur la manière dont les galaxies naines interagissent, grandissent et évoluent.

C'est une observation directe d'un processus qui était probablement courant dans les premiers âges de l'Univers, soutenant les modèles théoriques sur la croissance des galaxies.