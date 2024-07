HD 189733b est une exoplanète qui est déjà bien connue des astronomes, puisque découverte en 2005 et régulièrement observées. Il s'agit d'une Jupiter chaude localisée à environ 63 années-lumière de distance de notre Terre, elle avait déjà été observée par les télescopes Spitzer et Hubble.

Le télescope spatial James Webb vient également de tourner son regard vers l'exoplanète et ses outils permettent de mieux définir la composition de son atmosphère. Pour la première fois de l'histoire, les scientifiques ont pu détecter la présence de sulfure d'hydrogène en dehors de notre propre système solaire.

Et chacun connait bien le sulfure d'hydrogène : c'est la molécule qui donne une odeur particulière d'oeuf pourri. Grâce au JWST, les scientifiques ont de nouveaux indices sur la fabrication des planètes et la présence de sulfure d'hydrogène sur les autres Jupiter chaudes de la galaxie.

Reste une inconnue à élucider : comment ces planètes géantes sont capables d'évoluer plus proche de leur étoile que ne l'est Mercure de notre Soleil. HD 189733b est ainsi très proche de son étoile et ne met que 2 jours à en faire le tour.

Outre la découverte de sulfure d'hydrogène, le JWST a également établi l'absence totale de méthane sur la planète. On précise par ailleurs que la planète présente des niveaux de métaux lourds semblables à ceux que l'on retrouve sur Jupiter.