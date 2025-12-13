Des astronomes utilisant le télescope Subaru à Hawaï ont réalisé une double découverte : une planète massive et une naine brune en orbite autour d'étoiles lointaines. Ces résultats sont les premiers fruits du programme OASIS (Observing Accelerators with SCExAO Imaging Survey), qui combine les mesures de missions spatiales européennes avec l'imagerie du télescope pour débusquer des mondes cachés.

Qu'est-ce que l'exoplanète HIP 54515 b ?

La première découverte est HIP 54515 b, une planète située à 271 années-lumière de la Terre dans la constellation du Lion. Il s'agit d'un véritable colosse, avec une masse près de 18 fois supérieure à celle de Jupiter. Elle orbite autour de son étoile à une distance comparable à celle de Neptune par rapport à notre Soleil.

Vue de la Terre, la distance apparente entre la planète et son étoile équivaut à " la taille d'une balle de baseball vue à 100 km de distance ". C'est grâce à la précision du système d'optique adaptative extrême SCExAO du télescope Subaru que des images ont pu être obtenues.

Quelle est la nature de la naine brune HIP 71618 B ?

Le second objet, HIP 71618 B, est une naine brune de 60 masses joviennes, localisée à 169 années-lumière dans la constellation du Bouvier. Les naines brunes sont souvent qualifiées d'étoiles ratées. Elles se forment de la même manière que les étoiles, mais n'accumulent jamais assez de masse pour s'allumer.

Leur cœur n'atteint pas la température et la pression nécessaires pour que la fusion nucléaire de l'hydrogène s'amorce durablement. HIP 71618 B est un exemple de ces objets intermédiaires, plus massifs qu'une planète géante, mais pas assez pour devenir une véritable étoile.

Pourquoi cette découverte est-elle importante pour la Nasa ?

La portée de cette découverte réside dans l'importance de HIP 71618 B pour une future mission de la Nasa. Ses propriétés en font une cible pour le télescope spatial Roman (Nancy Grace Roman Space Telescope), dont le lancement est prévu vers 2026-2027. Ce télescope doit tester une technologie de démonstration : un système de coronographe.

Cet instrument est conçu pour masquer la lumière éblouissante d'une étoile afin de pouvoir capturer des planètes semblables à la Terre, qui sont jusqu'à " dix milliards de fois moins lumineuses que leurs étoiles hôtes ".

Avant HIP 71618 B, les astronomes ne disposaient d'aucune cible confirmée répondant aux critères stricts du test.