Récemment, on assistait à une montée en puissance fulgurante du réseau français Ten Ten, une application qui se présente comme la nouvelle génération de réseau social avec une petite particularité qui n'est pas sans soulever quelques inquiétudes.

L'idée est simple : transformer les smartphones en talkiewalkies. Mais cela implique également un fonctionnement assez particulier : pas besoin d'accepter les appels, le son et l'image sont automatiquement transmis au destinataire, qui peut être importunés à peu près n'importe quand.

Pour limiter les abus, les créateurs du réseau ont installé quelques protections avec notamment un fonctionnement qui ne court-circuite pas le mode mode Ne pas déranger, ou ne réactive pas le son sur le smartphone s'il est coupé. Reste que si le smartphone est disponible, la conversation est automatiquement lancée, en live, même depuis un écran verrouillé... Et c'est justement ça qui séduit les jeunes...

❌Un autre risque à considérer : les messages en direct sur #TenTen. Même lorsque l'écran est verrouillé, les contacts peuvent envoyer des messages instantanés. Cela augmente le risque de harcèlement en ligne et d'intrusion dans la vie privée. — Porte-parole ministère de l'Intérieur et Outre-mer (@PorteParoleMI) June 4, 2024

La situation préoccupe néanmoins le ministère de l'Intérieur qui a multiplié les publications et alertes sur son fil Twitter. Le Ministère alerte ainsi des risques de harcèlement en ligne et à l'aspect particulièrement intrusif de l'application et du service.

Le Ministère alerte également sur le risque de mise en relation d'adolescents qui partagent leurs pseudos dans les vidéos TikTok mettant en avant l'application, avec des personnes potentiellement dangereuses.