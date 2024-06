Les terres rares jouent un rôle de premier plan dans la production des composants électroniques et les moteurs électriques. Pas si rares, elles sont cependant massivement produites par la Chine qui peut à l'occasion jouer sur les quotas de production pour appuyer ses décisions stratégiques ou contester des sanctions économiques.

Cette hyperreprésentation de la Chine dans l'approvisionnement mondial en terres rares peut donc poser problème et inciter les autres pays à chercher des gisements alternatifs.

La plus grande réserve d'Europe a peut-être été découverte en Norvège avec le gisement Fensfeltet d'une capacité de 8,8 millions de tonnes selon le groupe Rare Earths Norway, bien plus que le gisement précédemment découvert en Suède et estimé à 1 million de tonnes.

Première exploitation potentielle en 2030

Tout comme le lithium, métal indispensable à la fabrication de batteries Li-Ion et dont l'Europe est en quête de ses réserves dans son sous-sol, la recherche de gisements de terres rares a une valeur stratégique...à défaut d'être immédiatement exploitables.

Il faudra en effet plusieurs années d'études et d'évaluations, sans compter l'obtention d'un permis d'exploitation, avant de pouvoir commencer à puiser dans la ressource.

Les mises en exploitation prennent généralement une grosse dizaine d'années entre la découverte des sites et le démarrage de l'extraction. Dans le cas du gisement Fensteltet, les analyses ont débuté il y a trois ans et une première exploitation pourrait être envisagée d'ici 2030, moyennant un investissement de 10 milliards de couronnes, soit un peu moins d'un milliard d'euros.

Ambition stratégique européenne

Cela n'en reste pas moins une donnée importante pour l'Europe, alors que la Chine commence à restreindre les approvisionnements de plusieurs métaux stratégiques en réaction aux sanctions américaines freinant son industrie des puces électroniques.

Les terres rares ont un rôle crucial à jouer dans la décabonation de l'industrie en cours et la transition énergétique qui doit éliminer progressivement le recours aux énergies fossiles.

L'Europe a commencé à poser un cadre pour certains métaux stratégiques en cherchant à assurer leur approvisionnement mais aussi leur transformation et leur recyclage afin de ne pas se retrouver dans une situation de blocage provoquée par un pays tiers.