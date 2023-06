Pour améliorer les véhicules électriques, il faudra disposer de meilleures batteries électriques, offrant plus de densité énergétique tout en permettant une charge plus rapide, et si possible en pesant moins.

En 2020, Tesla a présenté un nouveau type de cellule pour batterie électrique. Baptisée cellule 4680 (en référence à ses dimensions), le composant dispose d'une structure qu doit lui permettre de stocker 5 fois plus d'énergie et de fournir 6 fois plus d'énergie aux moteurs électriques.

Elle est également vue comme un moyen d'abaisser le prix des batteries jusqu'à un niveau qui permettrait d'amener le tarif des véhicules électriques au niveau de celui des véhicules thermiques.

Une voie d'avenir, des difficultés de production

Tesla a même suggéré que la cellule 4680 pourrait contribuer au développement d'un véhicule moins cher, comme la fameuse Tesla Model 2 qui pourrait être proposée à 25 000 dollars.

A l'intérieur de la cellule 4680 de Tesla

Cette cellule a été présentée comme l'avenir des batteries électriques dans les véhicules Tesla (en attendant d'autres innovations avec des technologies de batterie différentes) mais la production de masse s'est avérée plus compliquée que prévu.

Produced our 10 millionth 4680 cell at Giga Texas this week! pic.twitter.com/0x2CNoDvCR — Tesla (@Tesla) June 16, 2023

De fait, certains des projets de véhicules prévus (Cybertruck, Tesla Semi...) avec des batteries composées de ces cellules 4680 ont été révisés pour embarquer les batteries d'ancienne génération, faute de disposer d'une production suffisante.

10 millions de cellules produites

Cette difficulté de production, Tesla semble l'avoir enfin résolue. La firme a annoncé avoir produit sa 10 millionnième cellule 4680 dans son usine Giga Texas. La firme ne dit pas quel niveau de production elle est capable d'atteindre ni combien de ces cellules ont pleinement répondu au cahier des charges en termes de performances et de durabilité.

Cela suggère tout de même que le constructeur a trouvé une réponse à la plupart des obstacles techniques qui le freinaient, alors qu'il a déjà un projet d'extension de la Gigactory 1 à Reno (Nevada), pour produire des cellules 4680.