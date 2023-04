C'est une question qui revient souvent lorsque l'on aborde le prix d'un véhicule électrique d'occasion ou que l'on anticipe la situation pour l'avenir : quid du remplacement de la batterie ?

Une question qui a du sens quand on vante les mérites d'un véhicule dit "propre" à l'usage, mais qui pose problème dès qu'il faut recycler les batteries qui l'animent, sans même parler du cout puisque cette dernière représente une part importante du prix du véhicule (jusqu'à 40%)et que les accumulateurs s'usent au fil des cycles de charge et recharge. La situation va encore plus loin si l'on prend en compte certains constructeurs qui intègrent les packs de batterie au châssis et les rendent irremplaçables.

La batterie, point de crispation des acheteurs

Cette dégradation est liée à plusieurs facteurs, notamment la corrosion des collecteurs, l'oxydation et réduction des anodes et cathodes, dégradation de l'électrolyte par la chaleur... Plus une batterie est sollicitée, plus elle entame son capital santé avec pour conséquence une réduction progressive de son autonomie jusqu'à l'incapacité totale de stocker ou restituer l'électricité.

Tesla mène régulièrement des études sur ses véhicules, et le dernier bilan annuel est plutôt positif. La marque, qui développe ses propres batteries à destination des Model 3 et Model X a mené une étude sur la longévité de ces dernières.

Dans un document de 224 pages, on apprend ainsi que Tesla a adopté une stratégie visant à offrir plus de durabilité à ses batteries afin de réduire son impact environnemental et de réaliser des économies : plus ses cellules sont durables, moins il faut en fabriquer et en remplacer... Par ailleurs, la demande de lithium explose depuis plusieurs années avec la montée en puissance des voitures électriques, avec une hausse sérieuse des prix. Produire moins, mais mieux est donc une stratégie pertinente pour Tesla.

Des batteries plus durables que le véhicule lui même

Selon le bilan de Tesla, la batterie d'une Model 3 ou Model S perdrait environ 12% de capacité après un peu plus de 320 000 km parcourus (200 000 miles). La situation est véritablement intéressante à constater, quand on sait qu'actuellement, un véhicule quelconque ne dépasse que rarement les 150 000 miles (240 000 km aux USA) et encore moins en France.

Tesla va plus loin et indique qu'il n'y a pas que le facteur kilométrique à prendre en compte, mais également l'âge de la batterie. Il est complexe d'isoler la part de dégradation liée au facteur temps, aussi Tesla n'est pas en mesure de quantifier la chose de façon précise. Néanmoins, la marque explique que plus une batterie aura de l'âge, plus elle aura tendance à se dégrader, sans avoir le recul nécessaire pour confirmer de données pertinentes sur ce point précis.

La bonne nouvelle est double : l'étude a été menée sur d'anciens modèles de Tesla et ne concerne pas les nouvelles générations de batteries LFP qui vont plus largement être adoptées par les constructeurs automobiles, et qui promettent une meilleure durée de vie encore.

On attend également de voir arriver les batteries au sodium de CATL qui promettent plus de 18 années de durée de vie et jusqu'à 800 000 km parcourus, voire jusqu'à 1,5 million de km comme l'a promis Scania avec Northvolt.