Pour ses véhicules électriques, Tesla utilise des batteries au nickel dont la firme tente d'améliorer la densité énergétique pour étendre les performances de ses véhicules.

Dans le même temps, elle s'intéresse à l'alternative des batteries LFP (LiFePO4 ou phosphate de fer lithié) qui pourraient un jour trouver place dans certains de ses véhicules.

Elles ont moins la faveur des constructeurs car elles sont plus lourdes et de moindre densité énergétique que les batteries standard mais elles ont cependant l'avantage de ne pas intégrer de nickel et de cobalt, matières premières de plus en plus onéreuses. Elles ont ainsi l'intérêt d'être moins sujettes au risque d'incendie que les batteries au nickel.

La batterie LFP, l'un des avenirs de Tesla

On commence toutefois à les croiser sur certains modèles d'entrée de gamme ne cherchant pas à jouer sur une grosse autonomie et Tesla pourrait les utiliser dans cette optique.

Certains concepteurs de batteries veulent également les utiliser sur des systèmes de batteries hybrides où elles pourraient couvrir les besoins courants tout en contribuant à en baisser le prix en-dessous de la fameuse frontières des 100 dollars / KWh.

L'utilisation de batteries LFP fait partie des projets exposés dans le Master Plan Part 3 d'Elon Musk présenté début mars 2023 et elles pourraient servir à produire une version basse autonomie du poids lourd Tesla Semi, ou Semi Light, mais aussi à permettre la conception d'un véhicule électrique à bas coût, couramment surnommé Tesla Model 2.

Sécuriser les points d'approvisionnement

Le recours aux batteries au Fer permet en effet de recourir à des matériaux plus abondants et moins chers et de diminuer ainsi le coût de production des véhicules électriques, moyennant les concessions évoquées plus haut mais qui peuvent devenir acceptables si le véhicule est bien pensé en ce sens.

Problème : la quasi-totalité des batteries LFP est fabriquée en Chine et les tensions économiques du pays avec les Etats-Unis ne facilitent pas les échanges commerciaux.

Tesla est en contrat avec le chinois CATL pour se fournir en batteries LFP mais ce dernier ne dispose pas d'usines aux USA. La solution pourrait venir du coréen LG Energy Solutions qui pourrait pour sa part lancer une activité de production en Arizona, indique Reuters.