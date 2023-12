Présenté en 2022 comme un projet qui pourrait générer plus de revenus que les véhicules électriques, le robot humanoïde Tesla Bot, ou Optimus pour les intimes, n'a pas forcément convaincu les observateurs.

Un peu gauche, bardé de câbles et composants en tous genre, il semblait loin de l'idée d'un assistant robotique capable de s'occuper des tâches répétitites, même si sa capacité de reconnaissance de son environnement profite des travaux de computer vision des systèmes Autopilot et FSD à l'oeuvre via les caméras des voitures Tesla.

L'homme pressé Elon Musk a peut-être voulu aller une nouvelle fois un peu plus vite que la musique en présentant un robot qui n'était encore une ébauche, obligeant à quelques subterfuges qui ont fini par affaiblir le sérieux du projet.

Déjà un nouveau robot plus performant

Car le Tesla Bot est sans doute un gros projet porteur pour trouver des relais de croissance alliant robotique et intelligence artificielle. Comme souvent, il faut aller vite pour ne pas laisser la concurrence prendre les devants, quitte à se prendre les pieds dans le tapis avant de mieux rebondir.

Et le projet avance : Tesla vient ainsi d'annoncer un robot Optimus Gen 2 qui fait déjà beaucoup de progrès en mobilité que son prédécesseur. Mieux équipé en capteurs et actuateurs, il promet une marche 30% plus trapide tout en réduisant son poids de 10 Kg et en améliorant son équilibre.

There’s a new bot in town ?



Check this out (until the very end)!https://t.co/duFdhwNe3K pic.twitter.com/8pbhwW0WNc — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 13, 2023

On n'est pas encore dans les démonstrations époustouflantes des robots de Boston Dynamics capables de danser et de réaliser des sauts périlleux mais le projet avance, alors que des concurrents en sont déjà à une phase industrielle et de déploiement.

L'avenir en marche ?

Le robot Optimus Gen 2 met en avant sa capacité de manoeuvre des bras et des doigts sensibles capables de manipuler des objets avec délicatesse. Surtout, Tesla indique envisager de déployer sa nouvelle création sur ses sites de production, ce qui permettra de le tester en conditions réelles avant de le proposer éventuellement plus tard à d'autres entreprises.

Il reste à voir si la prédiction d'Elon Musk d'un marché potentiel de 10 à 20 milliards de robots humanoïdes se concrétisera et s'il constitue véritablement l'avenir de Tesla à long terme.

La mise en service du supercalculateur Dojo permettra-t-il, par sa puissance de calcul amenée à progresser rapidement, à réaliser ce rêve en faisant évoluer l'intelligence artificielle à un niveau suffisant ?