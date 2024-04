A côté des véhicules électriques qui restent le coeur de la stratégie de Tesla, les robots humanoïdes pourraient être le prochain levier de croissance de l'entreprise d'Elon Musk.

Profitant des capacités d'intelligence artificielle développées pour la conduite autonome, ils sont vus comme les futurs ouvriers mécanisés à tout faire dans les usines aux côtés des humains pour les tâches répétitives tout en conservant une certaine polyvalence.

A plus long terme, à mesure que la robotique et l'IA progresseront, ils pourront devenir des compagnons infatigables du quotidien des humains. Cette vision a pris la forme du Tesla Bot, un robot humanoïde présenté en 2022 par Elon Musk.

Un Optimus commercial sous deux ans

Les premiers prototypes sont évidemment encore assez gauches et limités mais le milliardaire veut faire partie des premières entreprises capables de proposer cette robotique humanisée fascinante mais qui demande encore beaucoup de travail.

Les exemplaires présentés jusqu'ici n'ont pas forcément convaincu mais Elon Musk reste persuadé que c'est l'avenir et une deuxième génération de Tesla Bot a été dévoilée fin 2023, plus agile et réactive.

Alors que Tesla est engagée dans une phase de transition entre sa gamme actuelle de véhicules électriques et la prochaine et doit affronter une baisse de la demande, des annonces ou promesses autour des robots humanoïdes peuvent constituer un bon élément de diversion.

Le milliardaire vient ainsi d'indiquer que les premiers Tesla Bots Optimus pourront être commercialisés dès la fin de l'année prochaine tandis qu'ils seront mis à l'essai à la fin de cette année sur ses sites de production.

Les fenêtres de lancement données par Elon Musk sont souvent très optimistes mais cela fournit tout de même une première estimation pour l'émergence concrète de ce projet.

Un énorme potentiel, selon Elon Musk

Considérant déjà ses véhicules électriques comme des "robots sur roues", le développement du Tesla Bot ne serait finalement que le prolongement naturel de l'expertise de l'entreprise dans les moteurs électriques, les batteries et l'intelligence artificielle nécessaires à leur fonctionnement.

L'homme d'affaires continue d'estimer que le potentiel de ses robots humanoïdes est très largement sous-estimé par les observateurs et analystes et il anticipe déjà un marché global de 10 à 20 milliards d'unités dans lequel il pourrait prendre une belle part de marché.

Le prix des robots sera évidemment une donnée décisive et Elon Musk a déjà commencé à désamorcer cet argument en affirmant qu'ils coûteront moitié moins qu'une voiture une fois en production, soit autour de 25 000 dollars.