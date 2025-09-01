Tesla est connu pour ses innovations, mais aussi pour ses décisions de design parfois radicales qui ne font pas l'unanimité. Face à la grogne persistante de ses utilisateurs sur deux points précis, le constructeur américain vient de dévoiler deux solutions distinctes : une mise à jour logicielle pour maîtriser la "consommation fantôme" et une option matérielle payante pour corriger une erreur d'ergonomie flagrante.

Comment Tesla compte-t-il mettre fin à la "consommation fantôme" ?

Le phénomène est bien connu des propriétaires : même garée, une Tesla consomme de l'énergie. Pour contrer cette consommation fantôme, une future mise à jour (2025.32) introduira un "Low Power Mode". Ce mode désactivera en un clic une série de fonctions énergivores :

Le mode Sentinelle (surveillance extérieure)

La fonction Summon Standby (pilotage à distance)

La protection contre la surchauffe de l'habitacle

Le maintien des prises et accessoires allumés

L'objectif est de préserver au maximum la batterie lors d'un stationnement prolongé, comme à l'aéroport. Cette nouveauté répond directement à des plaintes d'utilisateurs, dont celle très médiatisée d'un propriétaire de Cybertruck ayant retrouvé sa batterie presque vide après un voyage.

Pourquoi Tesla fait-il machine arrière sur les commodos de clignotants ?

Lors du lancement de la Model 3 "Highland" en 2023, la suppression des commodos physiques au profit de boutons sur le volant a provoqué une levée de boucliers. Jugée peu intuitive et même dangereuse par beaucoup, cette décision a terni l'expérience de conduite. Après des mois de critiques, Tesla a discrètement admis son erreur. Le commodo est réapparu sur la nouvelle Model Y "Juniper", et un ingénieur en chef de la marque a même concédé : "peut-être avons-nous supprimé trop d'éléments". Un mea culpa rare qui se concrétise aujourd'hui.

Combien coûte ce retour aux sources et qui peut en bénéficier ?

Tesla propose désormais aux propriétaires chinois de Model 3 une solution : un kit de retrofit pour réinstaller le précieux commodo. Mais la correction a un prix : 2 499 yuans, soit environ 330 euros. L'opération n'est pas une simple formalité, elle nécessite le remplacement complet du volant et doit être réalisée en centre de service. Pour l'instant, l'offre est limitée à la Chine et aux modèles produits après février 2025. En faisant payer ses clients pour corriger un choix de design très contesté, Tesla adopte une stratégie commerciale audacieuse (culottée, diront certains), qui consiste à monétiser la résolution d'un problème qu'il a lui-même créé.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le "Low Power Mode" désactive-t-il la sécurité de la voiture ?

Oui, ce mode désactive par défaut le Mode Sentinelle qui surveille les alentours du véhicule. Cependant, si la voiture est branchée à une borne de recharge, cette fonction de sécurité restera active. L'utilisateur pourra aussi réactiver manuellement certaines fonctions au cas par cas.

Le kit pour réinstaller les commodos sera-t-il disponible en France ?

C'est très probable. La Chine sert souvent de marché test pour Tesla avant un déploiement plus large. Cependant, aucune date n'a été communiquée pour l'Europe. De plus, on ne sait pas encore quand les modèles plus anciens (avant février 2025) pourront en bénéficier.

Pourquoi Tesla avait-il supprimé les commodos à l'origine ?

La décision s'inscrivait dans une philosophie de design minimaliste et de réduction des coûts de production. En remplaçant des pièces mécaniques par des commandes tactiles sur le volant, Tesla cherchait à simplifier l'intérieur de ses véhicules, une démarche initiée avec le volant "Yoke" des Model S et X.