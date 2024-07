La conduite autonome constitue un énorme potentiel pour le constructeur Tesla qui, de l'ADAS avancé de l'Autopilot à l'option FSD (Full Self Driving), surfe sur l'image d'un véhicule capable d'évoluer seul dans la circulation et de prendre des décisions de conduite, parfois en prenant des raccourcis qui lui ont valu des plaintes pour publicité mensongère et qui peuvent à l'occasion faciliter des comportements dangereux en s'appuyant sur un faux sentiment de confiance dans les capacités du véhicule.

Alors que la conduite autonome sera un sujet chaud pour Tesla au mois d'août avec la présentation de sa stratégie robotaxis, des voix dissonantes affirment que l'expérience de conduite liée à FSD vantée par Elon Musk et certains influenceurs est assez différente de celle que peuvent connaître les conducteurs lambda des véhicules électriques de la marque.

Entre Elon Musk et vous, un système FSD qui fonctionne différemment

La raison viendrait de ce que les parcours du patron de Tesla et des influenceurs sont traités de façon beaucoup plus fine que pour la masse des conducteurs utilisant l'option, conduisant à un système de conduite autonome mieux préparé aux situations de conduite.

Le site Business Insider indique que leurs trajets sont scrutés par une foule d'annotateurs data humains qui améliorent en coulisses l'interprétation des données des caméras, ce qui n'est pas le cas pour les conducteurs "non VIP".

Le problème est qu'Elon Musk et ces influenceurs privilégiés font régulièrement appel à des vidéos des performances de FSD lorsqu'ils conduisent alors que cette qualité de conduite autonome n'est pas disponible pour les autres utilisateurs, conduisant à une forme de promotion trompeuse.

Un système au sein des services de Tesla met en priorité les flux vidéo des caméras des personnes plus susceptibles de partager leur expérience en ligne et de faire la promotion du service, indique encore Business Insider, ce qui fait grincer des dents en interne.

Toujours ces interrogations sur les qualités du FSD

Certains employés interrogés suggèrent que que ces influenceurs peuvent avoir tendance à pousser les limites du système de conduite autonome et que l'entraînement des réseaux neuronaux sur ce type de vidéos peut contribuer à améliorer la sécurité générale pour l'ensemble des utilisateurs en confrontant le système à des cas d'utilisation extrême.

Il reste que la frustation ou la déception peut être au rendez-vous pour les utilisateurs classiques du système FSD. Cela pose en outre des questions sur la finalisation et les performances du système de conduite autonome conçu par Tesla, ainsi que sur la capacité de la firme à le proposer au plus grand nombre.

L'événement du mois d'août sur les robotaxis permettra peut-être de clarifier la stratégie et les attentes de Tesla. Elon Musk a régulièrement évoqué la possibilité de générer des revenus pour les propriétaires de véhicules Tesla et les transformant en taxis autonomes lorsqu'ils ne sont pas directement utilisés. La firme pourrait aussi proposer son système FSD à d'autres constructeurs.