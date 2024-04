Le constructeur Tesla a-t-il abandonné le projet de véhicule électrique abordable qui serait proposé autour de 25 000 dollars ? Cet élément pourtant essentiel du Master Plan qui doit permettre de produire et vendre des dizaines de millions de véhicules électriques annuellement d'ici 2030 serait en péril, selon une information de Reuters.

Ce dernier évoque plusieurs sources et des messages internes de l'entreprise allant dans ce sens malgré les affirmations récentes d'Elon Musk évoquant une annonce possible en 2025 d'une potentielle Tesla Model 2 (dénomination supposée).

Après la diffusion de cette information, le cours de Tesla a chuté de 6% mais le principal intéressé Elon Musk a rapidement réagi sur le réseau social X en affirmant que Reuters "est en train de mentir (encore)", sans préciser toutefois le fond de sa pensée.

Cap sur les robotaxis

Pour l'agence de presse, la féroce concurrnece qui se joue actuellement et la capacité de certains acteurs chinois pouvant déjà proposer des véhicules électriques à 10 000 dollars seulement (comme la BYD Seagull) serait l'explication derrière cet abandon du projet...et l'accélération d'un autre.

En effet, dans le même temps, Elon Musk a rapidement créé une diversion en donnant un rendez-vous : "Tesla Robotaxi unveil on 8/8", préparant l'émergence d'un autre projet régulièrement évoqué par Elon Musk ces dernières années mais toujours pas mis en application : des taxis autonomes Tesla.

Le constructeur pourrait tenter de trouver là une opportunité difficile à copier par la concurrence et pouvant s'appuyer sur ses investissements conséquents pour doper son intelligence artificielle avec le supercalculateur Dojo amené à voir ses capacités augmenter rapidement ses prochaines années.

Les véhicules électriques Tesla pourraient ainsi devenir des taxis autonomes lorsqu'ils ne sont pas utilisés par leur propriétaire et leur générer des revenus complémentaires.

La Tesla Model 2 peut-elle être abandonnée ?

Les améliorations régulières apportées au système de conduite autonome FSD (Full Self Driving) sont potentiellement suffisantes pour lancer cette nouvelle possibilité mais il reste à voir dans quelle mesure elle pourra être déployée au regard des contraintes réglementaires associées aux véhicules autonomes, dont le déploiement sur les voies publicques reste très contraignant et sujet à des règles strictes et assez limitantes.

L'annonce a en tous les cas rassuré les investisseurs qui ont rapidement fait remonter le cours de Tesla. La firme peut-elle réellement se passer d'un véhicule électrique abordable et le remplacer par des robotaxis, ce sera toute la question...à moins que le projet de Tesla Model 2 soit toujours d'actualité mais pas encore prêt à être dévoilé.