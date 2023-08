Le constructeur Tesla n'a pas toujours bonne presse en matière de finitions de ses véhicules électriques même si la situation s'est améliorée ces dernières années. Pièces disjointes, éléments se détachant lors de la conduite...

La quête de la qualité est un travail de longue haleine et une histoire de micro-ajustements dans la production et aucun constructeur n'est épargné par les mauvaises surprises.

Tesla a dû presque tout apprendre en quelques années et a mis au point des procédés de production spécifiques et fortement automatisés. La période de "l'enfer de la mise en production" de la Tesla Model 3, son premier véhicule produit en grand volume, avait conduit son patron à dormir dans les locaux, forgeant aussi sa réputation de ténacité.

Pour le pickup électrique Cybertruck, dont la production est en train de se mettre en place, l'homme d'affaires et patron de Tesla Elon Musk s'est fendu d'un email pour rappeler l'importance particulière de ne rien laisser dépasser sur ce modèle.

Une précision micrométrique

Avec son profil très anguleux et ses nombreuses lignes droites, le moindre écart par rapport aux cotes prévues se verra nettement et fera aussitôt mauvaise impression. Dans son message, il souligne que la précision d'assemblage des pièces doit être de l'ordre de moins de 10 microns et que "si Lego et les canettes de soda, qui sont à très bas coût, peuvent le faire, nous pouvons le faire aussi".

Tesla en est aux dernières étapes avant la production de masse du véhicule sur le site d'Austin, au Texas, et il est encore possible de finaliser ces petits détails avant les premières livraisons en fin d'année.

Mais dans le même temps, les observateurs s'impatientent de ne pas avoir encore d'informations sur les caractéristiques complètes du Cybertruck, et surtout sur son prix.

Toujours pas de prix annoncé

Elon Musk avait évoqué un prix de départ d'environ 50 000 dollars mais n'a plus fait mention de grille tarifaire depuis. Certaines rumeurs ces derniers jours affirment que les premiers modèles sortant de l'usine de production sont plutôt positionnés au-delà des 70 000 dollars.

Comme pour la Model 3, le constructeur fait peut-être le choix de produire d'abord des versions aux caractéristiques plus relevées avant de proposer plus tard un modèle de base.

Elon Musk se contente de faire patienter tout le monde en indiquant que le temps n'est pas encore venu pour la grande annonce et que le véhicule est extrêmement difficile à produire, entre gigapresses et forte automatisation des chaînes de production.