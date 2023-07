Le pickup électrique Cybertruck de Tesla est audacieux à plus d'un titre. Son style très anguleux tout en tôles et en verre blindé ainsi que ses dimensions massives en font un véhicule qui ne passera pas inaperçu tandis que sa construction fait appel à des gigapresses et une automatisation poussée des lignes de production.

Le véhicule électrique, projet à part dans la gamme S3XY des voitures Tesla, mise sur le goût des Américains du Nord (et de plus en plus des Européens) pour ces grands véhicules capables d'embarquer de grosses charges utiles.

Critiqués pour leur pollution, ils peuvent trouver avec une motorisation électrique de quoi redorer leur blason tout en profitant du puissant couple des moteurs électriques pour tracter remorques et charges lourdes.

Annoncé en 2019, premier exemplaire mi-2023

Elon Musk avait dévoilé le Cybertruck en 2019 et promis de le lancer en 2021 mais divers événements internes (priorités de production) et externes (pandémie, pénurie de composants) ont conduit à reporter plusieurs fois la mise en production.

First Cybertruck built at Giga Texas! ? pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) July 15, 2023

L'intérêt du public a cependant été piqué et le constructeur a pu observer plusieurs centaines de milliers de réservations, même si la conversion en commandes fermes fera l'objet de toutes les attentions ces prochains mois.

En début d'année, l'homme d'affaires avait indiqué que la fabrication des véhicules pourrait démarrer sur le second semestre mais avec des volumes réduits pour commencer.

Les choses ont avancé et Tesla a annoncé le 15 juillet la production du premier Cybertruck de série dans son usine Giga Texas, à Austin. Ce véhicule signale surtout que tout est désormais prêt pour lancer la production proprement dite du véhicule atypique.

Quels tarifs pour le Cybertruck ?

Elon Musk devrait présenter la version définitive du véhicule et en dévoiler des caractéristiques qui restent encore en partie obscures, de même que les prix finaux, toujours inconnus.

Il reste à voir combien de Cybertruck Tesla pourra produire, sachant que le constructeur est déjà bien occupé avec ses autres véhicules (480 000 Model S 3 X Y produits au deuxième trimestre) et a commencé à lancer la production des poids lourds électriques Tesla Semi.

Pour les acheteurs potentiels, il faudra sans doute encore une bonne dose de patience avant de pouvoir mettre la main sur leur exemplaire.