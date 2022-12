La puissance de charge peut être un point important dans le choix d'un véhicule électrique puisqu'elle pourra conditionner le temps d'attente aux bornes de charge. Le temps de charge dépend de la capacité de la batterie et de la puissance de charge de la prise ou de la borne et plus cette dernière est élevée, moins il faudra de temps pour restaurer l'autonomie du véhicule.

Pour le poids lourd électrique Tesla Semi, dont le premier exemplaire a été livré au début du mois, la charge sera de 1 MW et même plus encore grâce à une technique de refroidissement spécifique et une tension de charge de 1000 Volts.

Dans la nouvelle évolution du système de charge, les câbles conducteurs sont directement immergés dans un liquide de refroidissement pour gagner en efficacité et réduire l'échauffement causé par le puissant courant électrique traversant le câble de charge.

De la mégacharge pour des mégabatteries

Il faudra bien cela pour alimenter des batteries estimées de 900 kWh à 1000 kWh (Tesla ne fournit pas de chiffres directs) et assurer une charge dans un délai de l'ordre de 30 minutes pour atteindre 70% d'autonomie compatible avec une utilisation professionnelle du semi-remorque électrique.

Cette puissance de charge de 1 MW sera proposée dans les Superchargeurs V4 de Tesla (contre 250 kW maximum sur les Superchargeurs V3), appelés aussi Megachargeurs...et elle ne devrait pas concerner que les Tesla Semi.

Le Cybertruck profitera des technologies du Tesla Semi

Lors de l'événement consacré à la livraison du premier poids lourd électrique, Elon Musk a indiqué que la charge 1 MW sera utilisable sur son pickup électrique Cybertruck dont la production va démarrer l'an prochain et qui est attendu avec impatience par le public au regard du grand nombre de réservations déjà enregistrées.

Le site Electrek précise que Tesla a confirmé qu'un autre véhicule électrique profitera de la plateforme du Tesla Semi et de sa capacité de charge en 1000 Volts mais sans préciser s'il s'agira du Cybertruck ou d'un autre véhicule.

Il plane donc encore un certain mystère sur la capacité de charge que supportera réellement le Cybertruck. Ces premières informations suggèrent surtout qu'il pourra utiliser les Superchargeurs V4 et leur technologie innovante, pas forcément à pleine puissance (ou alors sur une courte phase de charge initiale) mais sans doute plus que le commun des voitures électriques.

Par ailleurs, des questions se posent sur l'alimentation de ces fameuses stations Megacharger à 1MW qui nécessiteront une puissante source d'énergie ou un stockage massif. A l'heure de la crise énergétique, une consommation électrique surdimensionnée pourrait devenir un problème.