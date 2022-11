Le pickup électrique Cybertruck est un projet annexe de Tesla et l'un des plus étonnants visuellement avec un design atypique et très anguleux. Il répond à l'attrait du marché US pour ce type de véhicule (intérêt qui se manifeste de plus en plus dans d'autres régions du monde) avec une motorisation électrique capable de faire oublier la pollution extrême (de l'air, au moins) de cette catégorie, tout en profitant de la puissance instantanée et du couple puissant.

Dévoilé en 2019 par Elon Musk, il a connu divers reports alors que le constructeur se focalisait sur la production de masse des Tesla Model 3 puis Tesla Model Y désormais produites à des centaines de milliers d'exemplaires annuellement.

La fenêtre de lancement du Cybertruck semble s'être stabilisée sur 2023 mais les espoirs de première livraisons dès l'été prochain sont douchés par de nouvelles informations qui envisagent le lancement de la production de masse proprement dite en fin d'année prochaine.

La Gigafactory d'Austin à l'honneur

Elle sera traitée dans la Gigafactory d'Austin, au Texas, et Elon Musk s'est voulu rassurant devant les analystes et observateurs du marché en promettant un début de production pour l'été 2023.

Le temps qu'elle monte en cadence, les ventes de Cybertruck ne seront significatives qu'à partir de début 2024. Cela signifie donc encore une bonne année supplémentaire d'attente pour les centaines de milliers de réservations enregistrées à 100 dollars pièce.

Tesla n'a toujours pas fixé de tarif définitif pour son pickup électrique. La firme envisageait un prix de départ de moins de 40 000 dollars lors de l'annonce en 2019 mais le marché de l'automobile a évolué depuis, conduisant à des hausses de prix liées à la difficulté de trouver les matières premières et les composants nécessaires.

Pas de cellules 4680 pour commencer

Et si le Cybertruck devait à l'origine exploiter les nouvelles cellules 4680 pour ses batteries, les difficultés de mise en production de ces dernières obligent à rester sur les cellules 2170 standard, ce qui est sans doute source de retards supplémentaires.

En 2019, lors de l'annonce, Tesla était à peu près le seul constructeur à sembler avoir un projet concret de pickup électrique. En reculant le lancement à 2021 puis 2022 et désormais fin 2023, la concurrence a eu le temps de s'organiser et de lancer ses propres modèles.

Ford et son F-150 Lightning, Rivian et son pickup R1T ou le Hummer EV de GMC sont déjà proposés à la vente, bien que les volumes restent modestes. Pour le Cybertruck de Tesla, les réservations ont été stoppées, le constructeur ayant déjà un carnet de commandes propres à occuper trois années de production.