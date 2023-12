Projet en développement depuis sa première annonce en 2019, le pickup électrique Cybertruck de Tesla est finalisé et va désormais pouvoir passer à la phase des premières livraisons aux clients.

Objet très excentrique dans un marché de l'automobile où tout se ressemble, le Cybertruck se distingue par ses lignes épurées très acérées et l'acier brut composant sa carrosserie.

Conçu comme une forteresse roulante, avec des vitrages capables d'arrêter des balles de gros calibre, doté d'un système de filtration de haute qualité qui protégera ses occupants en cas de forte pollution voire d'attaque chimique, le Cybertruck profite aussi de sa puissante motorisation électrique au couple imposant permettant de supporter ou de tracter de très lourdes charges, associée à une batterie conséquente.

Si Tesla et son dirigeant Elon Musk ont régulièrement évoqué le pickup électrique, l'événement du 30 novembre permet de présenter la version définitive et de lancer des livraisons qui resteront d'abord très limitées et augmenteront au fil de l'année 2024.

Du Cybertruck au CyberBeast

C'est aussi l'occasion de lever le voile sur deux points restés flous jusqu'à présent : les caractéristiques finales et le prix du pickup électrique. Le constructeur proposera dans un premier temps trois variantes du Cybertruck, dont le prix de départ débutera à 60 990 dollars, bien loin des 49 000 dollars évoqués initialement, même si une version de base reste possible ultérieurement.

Cybertruck en production (credit : @elonmusk)

Tesla proposera le Cybertruck avec motorisation électrique sur les roues arrières (60 999 dollars) et en transmission intégrale (79 990 dollars), tandis qu'une version premium dite CyberBeast grimpera à 99 990 dollars.

Cette dernière n'offrira pas la plus grosse autonomie (320 miles soit 515 kilomètres environ) mais elle sera la plus rapide (130 mph / 210 km/h) avec une accélération 0-60 mph (0-96 km/h) en 2,6 secondes.

Porsche 911 vs Cybertruck towing Porsche 911. pic.twitter.com/04EfaB01Fb — Jon Erlichman (@JonErlichman) November 30, 2023

Le CyberBeast aura donc une grosse capacité d'accélération . Parmi les actes de bravoure pour le démontrer, une vidéo montre le CyberBeast capable de battre une Porsche 911 sur une accélération sur un quart de mile (400 mètres environ)...tout en tractant lui-même une Porsche 911. Tout un programme.

De grosses performances, encore des incertitudes

Les modèles standard offriront une vitesse de pointe de 112 mph (180 km/h) et des autonomies de 250 à 340 miles (400 à près de 550 km). Leur différences se jouera aussi sur la charge utile transportable ou tractable : 7500 lbs (3400 Kg) pour la version propulsion et 11 000 lbs (5000 Kg) pour la transmission intégrale et le CyberBeast.

Il sera possible d'ajouter une batterie supplémentaire pour étendre l'autonomie mais elle occupera alors un tiers de la plate-forme. A noter que l'habitacle sera riche en prises de courant mais très dépouillé rappelant celui de la Tesla Model 3, avec un grand écran de bord central qui pilotera les fonctions du véhicule et fournira les données de conduite, la planche de bord étant dépourvue d'instruments.

Le Cybertruck convaincra-t-il les centaines de milliers d'acheteurs potentiels ayant déposé un peu d'argent pour une réservation ? Ce sera la grande question. Entre les tarifs radicalement plus élevés que ceux évoqués en 2019, une disponibilité qui reste élusive et une production sur le site d'Austin qui doit démontrer sa capacité à faire du volume, il reste beaucoup d'inconnues dans l'équation.