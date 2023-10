Le pickup électrique Cybertruck est un projet emblématique de Tesla avec un véhicule électrique s'attaquant à un segment souvent critiqué pour sa pollution dans ses versions thermiques mais rencontrant dans le même temps un grand succès aux Etats-Unis et ailleurs.

En le faisant passer à une motorisation thermique, les constructeurs conservent la puissance et le couple permettant d'embarquer ou de tracter de lourdes charges sans les volutes de fumée noire.

Dans le cas de Tesla, le Cybertruck se double d'un design atypique tout en angles et en métal le rendant assez unique en son genre. Ce parti pris est adoré ou détesté mais contribue à une certaine forme de fascination qui s'est traduite par de très importantes réservations dès son annonce en 2019.

Premières livraisons fin novembre

Pour Tesla, c'est une mine d'or d'opportunités potentielles mais encore fallait-il donner une vie concrète au projet. Ce dernier a mis du temps à prendre forme mais est désormais en capacité d'être produit dans l'usine Giga Texas.

Après plusieurs reports, Elon Musk, patron de Tesla a finalement annoncé la date officielle des premières livraisons : ce sera le 30 novembre 2023, ce qui donnera lieu à un événement dédié à Giga Texas.

L'homme d'affaires ne cache pas les difficultés techniques liées à la production spécifique de ce modèle qui emploie des gigapresses et dont la montée en production constitue un nouveau défi.

Tesla indique tout de même préparer des chaînes d'assemblage permettant de produire jusqu'à 125 000 Cybertruck annuellement, avec une montée à 250 000 annuellement d'ici 2025.

Un segment déjà concurrentiel

Avec plus d'un million de réservations, et même si beaucoup seront sans doute abandonnées le moment venu, il va falloir du temps pour répondre à la demande, d'autant plus que les observateurs semblent dubitatifs par rapport aux capacités de production annoncées.

Le mystère du prix reste entier. Si le milliardaire évoquait un tarif débutant vers 40 000 dollars, ce qui le rendrait plutôt abordable, les premiers exemplaires devraient plutôt se situer au-delà de 70 000 dollars.

Depuis l'annonce en 2019, la concurrence a déjà lancé plusieurs modèles sur le marché, avec notamment le Ford F-150 Lightning vers 50 000 dollars ou des véhicules plus confidentiels comme le Riviant R1T ou le Hummer EV, plus chers.