Ford F-150 Lightning : le pickup électrique entre en production

La bataille des pickups électriques a commencé en tentant de faire oublier la surconsommation des versions thermiques et leurs émissions de gaz polluants. La catégorie de véhicules connaît un grand succès outre-Altantique et de plus en plus aussi en Europe et le passage à l'électrique est attendu de pied ferme.

Le constructeur Ford ne pouvait faire l'impasse sur une variante électrique de son célèbre Ford F-150 et la production de la version Lightning était attendue pour ce printemps, là où Tesla a encore reculé celle de son Cybertruck à 2023.

C'est chose faite : Ford annonce la mise en production du F-150 Lightning aux Etats-Unis, sur son site emblématique Rouge Complex à Dearborn (Michigan). N'hésitant pas à évoquer un "moment Model T" en référence aux débuts de l'automobile, le constructeur va avoir de quoi faire avec les quelque 200 000 réservations déjà enregistrées.

La firme a investi 900 millions de dollars sur le site et créé 750 emplois sur place afin de pouvoir atteindre une cadence de production de 150 000 véhicules annuels en 2023. Toutefois, cet objectif pourrait être contraint par la disponibilité des batteries électriques et d'autres compoants nécessaires, la pénurie de puces étant toujours vive.

Le renouveau du pickup

Offrant une accélération 0-60 mph en 4 secondes seulement et armé d'un solide couple , le F-150 Lightning veut rester un véhicule accessible avec une première version proposée à un peu moins de 40 000 dollars.

L'utilisation d'une motorisation électrique va dégager les espaces internes et fournir une capacité de 400L de stockage verrouillé, en plus de la plate-forme. Le véhicule sera également doté de pas moins de 11 points de charge, une partie de la capacité de la batterie étant dédiée aux équipements et gadgets.

Le véhicule pourra également restituer l'énergie de sa batterie pour alimenter une habitation jusqu'à 3 jours, par exemple en cas de coupure du réseau électrique après un événement climatique, ou bien pour recharger un autre véhicule.

L'autonomie sera de 320 miles (un peu plus de 500 km) en cycle EPA avec zéro émission de gaz polluants. Une déclinaison F-150 Lightning Pro sera destinée aux clients professionnels et gouvernementaux.

Ford espère attirer un nouveau public mais aussi séduire les acheteurs d'un premier véhicule électrique comme d'un premier pickup. En démarrant la production assez tôt, le constructeur peut aussi espérer attirer les clients déçus des attentes plus longues chez la concurrence