Forcé de baisser ses prix pour maintenir ses volumes mais au détriment de sa rentabilité, le constructeur américain Tesla est soumis à une pression de plus en plus forte des constructeurs chinois, à commencer par BYD qui le talonne à la tête du marché.

Avec les perspectives moyennes annoncées pour 2024, il semble bien que Tesla ne pourra se maintenir à la tête du segment des voitures électriques bien longtemps encore.

Elon Musk a commenté la situation en soulignant que les constructeurs automobiles chinois sont les adversaires les plus redoutables du moment sur le marché et que, sans des limitations ou des taxes douanières faisant remonter leurs tarifs, ils vont démolir toute concurrence dans le monde.

Faut-il ajouter des barrières à l'entrée contre les constructeurs chinois ?

Justement, la Commission européenne a lancé une investigation au sujet d'aides financières que recevraient les constructeurs chinois pour prendre l'ascendant sur les marchés internationaux et casser le jeu de la concurrence.

Si les accusations sont avérées, l'Union européenne pourrait imposer une augmentation des droits de douane pour rééquilibrer le marché et protéger ses propres constructeurs automobiles déjà malmenés par la transition à venir des motorisations thermiques à l'électrique.

Le constructeur chinois BYD en position de force

En attendant les conclusions de l'enquête qui seront diffusées plus tard dans l'année, des mesures sont prises au niveau national pour faire sortir les marques chinoises des incitations financières en durcissant les critères du bonus écologique.

Les constructeurs chinois sont avides de conquêtes sur les marchés internationaux, et notamment européens, alors que leur propre marché national est désormais plus que saturé, obligeant le gouvernement à prendre des mesures pour réfréner la multiplication des marques et des références.

La voiture électrique, source de tension ?

Le même gouvernement chinois a commencé à avertir qu'une hausse des tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois en Europe aurait des conséquences économiques sur les relations entre les deux blocs, ce qui pourrait conduire en retour à un accès du marché chinois rendu plus difficile aux constructeurs étrangers.

Bref, chacun avance ses pions et menace au gré de l'évolution d'un marché du véhicule électrique en cours de formation et marqué de certaines échéances, comme l'abandon du thermique en Europe à partir de 2035, tandis que le marché de l'électrique reste largement sous perfusion des aides d'Etat diverses pour faciliter l'acquisition ou le leasing des véhicules.

Le Vieux Continent se retrouve pris entre deux feux, celui de la nécessaire transition vers l'électrique mais aussi celui de l'adaptation à marche forcée de son industrie automobile sans la laisser se disloquer sous d'une pression pas forcément naturelle de la concurrence.