Même avec une concurrence internationale et surtout chinoise qui se fait toujours plus présente, Tesla a réussi à écouler 1,8 million de véhicules électriques en 2023, lui permettant de rester à la tête du marché, même si l'ascension du constructeur chinois BYD semble irrésistible.

Les Tesla Model 3 et Model Y sont au coeur de ce succès et les reliftings en cours doivent leur apporter un peu de nouveauté tout en maintenant une stratégie de prix agressive.

Mais cela ne suffira pas pour maintenir la croissance des ventes dans le contexte actuel, a prévenu le constructeur. Tesla a présenté son bilan financier pour le quatrième trimestre et affiche des résultats inférieurs aux attentes des analystes.

Les Model 3 et Y championnes mais au pic de leur cycle

La guerre des prix maintient les volumes mais rogne sur les revenus et la rentabilité. La tendance devrait se poursuivre tout au long de 2024 et Tesla s'attend ainsi à une croissance des ventes beaucoup plus faible que l'amélioration de 38% réalisée en 2023.

Tesla Model 3 restylée

Le patron de Tesla Elon Musk a expliqué que 2024 serait une année charnière entre deux cycles. Le premier était celui de la mise en production des Tesla Model 3 et Y qui ont permis de passer à une échelle industrielles inédite.

Certes, l'année 2023 a vu arriver le pickup électrique Cybertruck après de multiples retards mais ce dernier reste un produit d'exception dans la gamme de Tesla et sa mise en production sera très progressive.

En attendant un nouveau cycle...en 2025 / 2026

Le second interviendra en 2025 avec l'arrivée de deux nouveaux véhicules dont un devrait être plus abordable (le fameux véhicule Tesla à 25 000 dollars ?) et permettre de toucher un nouveau public tout en augmentant sensiblement les volumes de production.

Toutefois, sa mise en production n'interviendra pas avant le second semestre 2025. Elon Musk étant souvent optimiste sur les calendriers, cela pourrait aussi bien signifier 2026.

Le robot Optimus, l'un des autres grands projets de Tesla

Cela va nécessiter une nouvelle plate-forme et des outils de production spécifiques qu'il faut développer et mettre en place sur le site de production au Texas, ce qui demandera du temps et de l'argent, sans compter le coût de fonctionnement des Gigafactories.

Entre ces deux événements, Tesla va donc devoir composer avec ses propres préparatifs et voir la concurrence continuer de s'étendre. Les investisseurs ont accusé le coup à l'annonce de ces nouvelles en faisant reculer le cours en Bourse de Tesla de 6%.

Les analystes voient tout de même Tesla livrer autour de 2,2 millions de véhicules électriques en 2024, soit une hausse des livraisons d'environ 20%, bien moins que les 50% envisagés initialement.