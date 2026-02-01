Le couperet est tombé lors de la présentation des résultats du quatrième trimestre 2025. Elon Musk a confirmé l'arrêt de la production de la berline Model S et du SUV Model X, deux piliers historiques de la marque, dès le prochain trimestre. Cette décision radicale n'est pas une fin, mais une métamorphose : l'usine de Fremont, en Californie, sera entièrement reconvertie pour la production en série du projet le plus ambitieux de l'entreprise, le robot humanoïde Optimus.

Pourquoi Tesla abandonne-t-il ses modèles historiques ?

La décision est avant tout ancrée dans des chiffres bruts. Lancés respectivement en 2012 et 2015, les Model S et X ont vu leur éclat pâlir au fil des ans. Ils ne représentaient plus que seulement 3% des ventes globales de Tesla en 2025, largement éclipsés par les plus accessibles Model 3 et Y. Pendant ce temps, la concurrence chinoise de BYD a ravi à Tesla son titre de plus grand vendeur de voitures électriques au monde, illustrant une pression de plus en plus forte sur le marché.

Paradoxalement, malgré une première baisse de revenus annuelle de son histoire et des livraisons en chute de 16% sur le dernier trimestre, Tesla a dépassé les attentes de Wall Street. La raison ? Elon Musk a réussi à réorienter le narratif. Il ne vend plus seulement des véhicules, il vend un futur articulé autour de l'intelligence artificielle. Ce pivot stratégique justifie les difficultés actuelles comme une simple "phase de transition".

Quel est le futur de Tesla sans ses voitures de luxe ?

Au cœur de cette nouvelle ère se trouve le projet Optimus. Elon Musk ne cache pas ses ambitions démesurées, qualifiant le robot humanoïde de "plus grand produit de tous les temps". L'objectif est de produire un million de robots par an dans l'usine de Fremont, avec des premières ventes au public prévues pour 2027. Ces machines seraient capables d'effectuer des tâches allant du travail en usine à l'aide à domicile.

Cette vision s'inscrit dans un écosystème plus large. Tesla a récemment officialisé un investissement de 2 milliards de dollars dans xAI, l'autre société d'intelligence artificielle de Musk. Le futur de l'entreprise repose sur cette synergie, ainsi que sur le déploiement à grande échelle de ses Robotaxis autonomes, le Cybercab. Pour Tesla, la voiture n'est plus la finalité, mais un support pour son intelligence artificielle.

Ce pari sur l'IA est-il vraiment crédible ?

Pourtant, le scepticisme reste de mise. Si la promesse de robots intelligents est séduisante, Elon Musk est connu pour ses calendriers de production optimistes, souvent irréalistes. Les démonstrations d'Optimus n'ont pas encore totalement convaincu et l'entreprise finance ce pari colossal avec les revenus d'une activité automobile qui montre des signes de faiblesse, comme en témoigne la chute de 48% des ventes du Cybertruck.

L'entreprise a annoncé des dépenses d'investissement de 20 milliards de dollars, un montant immense pour financer cette transition. Tesla marche sur une corde raide, entièrement dépendante de sa capacité à concrétiser sa vision de l'IA avant que son activité historique ne s'érode complètement sous la pression concurrentielle. Le marché a pour l'instant validé cette promesse, mais le temps est compté pour transformer la science-fiction en réalité rentable.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la production des Model S et X s'arrêtera-t-elle ?

Elon Musk a annoncé que l'arrêt de la production des deux modèles interviendrait au cours du prochain trimestre de l'année 2026.

Que deviendra l'usine de Fremont ?

L'espace de production des Model S et X sera entièrement transformé pour accueillir une ligne de fabrication capable de produire jusqu'à un million de robots humanoïdes Optimus par an.

Les propriétaires actuels de Model S et X seront-ils toujours supportés ?

Oui, Tesla a confirmé que le service après-vente et le support technique pour tous les véhicules existants seraient maintenus sans changement.