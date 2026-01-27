En décembre 2025, le marché automobile européen a franchi un cap symbolique : les immatriculations de véhicules 100% électriques ont dépassé celles des modèles à essence pour la première fois.

Cette bascule, confirmée par les données de l'ACEA, s'opère dans un contexte de forte concurrence chinoise et de débats sur l'avenir du moteur thermique.

Ce résultat, qui inclut également le marché européen élargi avec le Royaume-Uni et la Norvège, confirme une tendance de fond malgré un environnement réglementaire et concurrentiel complexe.

Une dynamique de marché plus forte que les politiques

Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle survient alors que des discussions politiques proposent de lâcher du lest sur l'interdiction des moteurs à combustion prévue pour 2035.

La pression des constructeurs traditionnels, confrontés aux défis de la rentabilité et à l'arrivée massive de concurrents chinois, n'a pas suffi à freiner l'adoption par les consommateurs.

Les chiffres de fin d'année 2025 sont éloquents. Les immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV) ont bondi de 51% en décembre, tandis que les hybrides rechargeables (PHEV) gagnaient 36,7%.

Globalement, les motorisations électrifiées ont représenté 67% des immatriculations du bloc en décembre, un signal fort envoyé au marché.

La montée en puissance des nouveaux acteurs

La concurrence venue d'Asie est un moteur clé de cette accélération. Des marques comme BYD, Geely ou SAIC intensifient leur présence et bousculent l'ordre établi.

Le géant chinois a vu ses immatriculations exploser de près de 230% en décembre sur le marché européen élargi, contrastant fortement avec les performances de certains acteurs historiques.

Dans le même temps, Tesla, pionnier du secteur, a enregistré une baisse de ses immatriculations de 20,2% sur le même mois. Les constructeurs européens comme Volkswagen et Stellantis affichent une croissance plus modeste, illustrant la redistribution des cartes en cours.

Sur l'ensemble de l'année 2025, le groupe Volkswagen reste leader avec 26% de parts de marché, mais la pression s'intensifie.

Vers une domination durable de l'électrique ?

En 2025, les véhicules 100% électriques ont atteint une part de marché de 17,4% dans l'UE, contre 13,6% en 2024. Si l'on inclut le Royaume-Uni et les pays de l'AELE, ce chiffre grimpe à 19,5%, soit près d'un véhicule vendu sur cinq.

Les véhicules à essence et diesel combinés sont passés de 45,2% à 35,5% du marché en un an.

Selon les experts, cette tendance est là pour durer. Ils anticipent ainsi une croissance continue en 2026, portée par l'arrivée de modèles plus abordables et des incitations nationales.

Les analsytes soulignent que le dépassement structurel de l'électrique prendra encore quelques années, mais que ce jalon de décembre est un point de départ décisif.